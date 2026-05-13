Bitlis'te iki TIR kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kafa kafaya çarpışan iki TIR alevler içinde kaldı. Kazada her iki aracın şoförü de hayatını kaybetti.

ÇARPIŞMANIN ARDINDAN ALEVLER YÜKSELDİ

Kaza, saat 15.30 sıralarında Tatvan-Van kara yolu üzerindeki Alacabük köyü mevkiinde gerçekleşti. Karşı yönlerden gelen ve sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen iki TIR, bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da saniyeler içinde yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bitlis ve Van'dan çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Alev topuna dönen araçlara müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

İKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan kontrollerde, araç içerisinde mahsur kalan her iki şoförün de yaşamını yitirdiği belirlendi.

Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangın söndürülürken, araçlar kullanılmaz hale geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)