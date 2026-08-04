Şamil Tayyar'dan "medyada deprem" yaratacak sözler: Tahir Sarıkaya gözaltına alınınca paylaştı

Gazeteci Tahir Sarıkaya Sarıkaya, Cem Küçük soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerince gözaltına alındı. AKP'li Şamil Tayyar, Sarıkaya'nın gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

ŞAMİL TAYYAR'DAN "MEDYADA DEPREM" YARATACAK SÖZLER: TAHİR SARIKAYA GÖZALTINA ALININCA PAYLAŞTI

AKP'li Şamil Tayyar, Sarıkaya'nın gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sarıkaya'nın konuşması halinde medyada deprem yaratacağını öne sürdü.

Tayyar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tahir Sarıkaya gözaltına alınmış.

Konuşursa medyada deprem olur.

İyi de olur."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı. Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferler tespit edildiği, bu transferlerin bir bölümünün kripto hesaplarına aktarıldığı belirtildi.

Transferlerin bir bölümünün kripto hesaplarına aktarıldığı belirlenirken, Sarıkaya'nın kripto hesabından toplam giden işlem hacminin 27 milyon 573 bin TL olduğu tespit edildi.