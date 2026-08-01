İktidar medyasının öne çıkan isimlerinden Cem Küçük’ün cezaevi adresi belli oldu. Edinilen bilgiye göre Küçük, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konuldu.

Cezaevi, Karatepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde yer alıyor.

DEZENFORMASYON SUÇLAMASINDAN TUTUKLANDI

Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 30 Temmuz’da gözaltına alındı. Küçük hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “şantaj” suçlamaları yöneltildi.

Savcılık, Küçük’ü yalnızca “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk etti. Küçük, çıkarıldığı sulh ceza hâkimliği tarafından bu suçlama kapsamında tutuklandı. Avukatı Merve Uçanok da şantaj suçlamasından tutuklama talep edilmediğini açıkladı.

PARA TRANSFERLERİ VE İDDİALARI SORULDU

Savcılık ifadesine göre Küçük’e bazı para transferleri, mesajlaşmalar ve İBB soruşturması sırasında dile getirdiği iddialar soruldu. Küçük, para hareketlerinin borç ilişkileri ile gazetecilik, yayıncılık, organizasyon ve çeviri faaliyetlerinden kaynaklandığını savundu.

Gizli tanığın maddi menfaat karşılığında yayın yaptığı yönündeki iddialarını reddeden Küçük, suçlamaların iftira olduğunu söyledi. Küçük ayrıca gözaltında ve savcılıkta telefonunun şifresini vermedi.