Salah rüzgarı Gümüşhane’de esiyor! Akın akın geldiler

Torul Kalesi'nin yanı başında yer alan ve 90 metrekarelik alana sahip cam seyir terası, ziyaretçilerine ilçeyi kuş bakışı izleme imkanı sunuyor.

Zigana Dağı, Limni Gölü ve Karaca Mağarası gibi bölgenin önemli turizm destinasyonlarına yakın konumda bulunan teras, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yaklaşık 8 yıl önce hizmete açılan cam seyir terasına gelen ziyaretçiler, yüksekten izledikleri manzaranın yanı sıra bölgedeki doğal ve tarihi güzellikleri de keşfetme fırsatı buluyor.

Cam seyir terasını bu sezon 67 bin 786 yerli ve yabancı ziyaretçi gezdi.

"CAM SEYİR TERASININ ÇOK GÜZEL MANZARASI VAR"

Mısır'dan gelen Ahmad Elsamman, cam seyir terasının çok güzel manzarası olduğunu söyledi.

Ziyaret ettiği turistik mekanların fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştığını belirten Elsamman, bu paylaşımların farklı ülkelerdeki insanların bölgeye ilgisini artırdığını ifade etti.

Elsamman, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transfer olmasının Mısır halkını mutlu ettiğini dile getirerek, bu gelişmenin Trabzon ve çevresine yönelik ilgiyi de artırdığını kaydetti.

Turizm sektöründe 15 yıldır faaliyet gösteren Hasan Korkmaz da sezonun yoğun geçtiğini aktardı.

Korkmaz, Trabzonspor'un Salah transferinin ardından Mısır'dan bölgeye gelen ziyaretçi sayısında artış yaşandığını belirtti.

Bölgeyi ziyaret eden yabancı turistlerin deneyimlerini sosyal medya üzerinden paylaştığını anlatan Korkmaz, "Yabancı ziyaretçilerin sosyal medya hesaplarında grupları var. Buraya geliyorlar. Buradan memnun oluyorlar. Gruplara atıyorlar. Onları da teşvik ediyorlar. Birbirlerine buradaki turizm destinasyonları tavsiye ediyorlar." dedi. (AA)