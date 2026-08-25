Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor'un Başakşehir'i kendi sahasında 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada sahneye çıkan Mısırlı yıldız Mohamed Salah, attığı iki golle uluslararası spor medyasının manşetlerine yerleşti. Papara Park'ta sergilediği performans, Avrupa'nın önde gelen spor yayın organlarında geniş yer buldu.

Avrupa basının Salah'ın hakem engeline takıldığını belirterek çarpıcı bir iddiada bulundu.

İSPANYA BASINI: "TRABZON'UN DA KRALI OLACAK"

İspanyol spor devi Marca, Salah'ın Liverpool'daki krallığının ardından şimdi de Trabzonspor'da benzer bir etki yaratmaya kararlı olduğunu vurguladı. Gazete, Mısırlı yıldızın maça girdikten yalnızca sekiz dakika sonra ilk golünü kaydettiğini, kısa süre sonra ikinci golüyle galibiyeti getirdiğini aktardı. Habere göre Salah'ın kaydettiği iki gol dışında ağları havalandırdığı başka pozisyonlar da vardı ancak bu goller hakem kararlarıyla geçersiz sayıldı.

İNGİLİZ BASININDA GENİŞ YANKI

İngiltere'den The Sun, Salah'ın hat-trick yapmaya çok yaklaştığını ancak hakem kararları nedeniyle bunu başaramadığını belirtti. Yayın organı, Mısırlı yıldızın Türkiye futboluna neler katabileceğini bu maçla birlikte herkese gösterdiğini vurguladı.

Öte yandan BBC Sport, 34 yaşındaki yıldızın Liverpool formasıyla 257 gole ulaştığını hatırlatarak şimdi bu gol serisini Trabzonspor formasıyla sürdürdüğüne dikkat çekti. Yayın, ikinci yarıda penaltı beklenen bir pozisyonda Salah'ın sarı kart görmesinin karşılaşmanın en tartışılan anlarından biri olduğunu ifade etti.

ALMAN VE İTALYAN BASINI DA MANŞETLERİNE TAŞIDI

Almanya'nın önde gelen yayın organlarından Bild, Salah'ın Türkiye futboluna kısa sürede tam anlamıyla uyum sağladığını belirterek Trabzonspor'u adeta tek başına galibiyete taşıdığını yazdı. Yayına göre kaydettiği iki gol, gecenin en dikkat çeken performansı olarak öne çıktı.

İtalya'dan Tuttomercato ise Salah'ın Trabzonspor'u sırtladığını vurgulayan bir değerlendirme yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

Mohamed Salah, Trabzonspor’u sırtlamaya devam ediyor. İç sahadaki ilk lig maçında attığı 2 golle tribünleri adeta coşturan Mısırlı yıldızın hat-trick yapmasını ise hakem kararları engelledi!

HAKEM KARARLARI ULUSLARARASI BASINDA DA TARTIŞMA YARATTI

Karşılaşmada Salah'ın kaydettiği gollerin yanı sıra iptal edilen pozisyonlar da uluslararası basının dikkatinden kaçmadı. Farklı ülkelerden yayın organlarının aynı ortak noktaya, yani hakem kararlarının maçın seyrine etkisine değinmesi, bu konunun yalnızca Türkiye'de değil dünya genelinde de tartışma yarattığını ortaya koydu.