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Halk TV Türkiye Sakarya'da kavşakta feci kaza: Ehliyetsiz sürücünün çarptığı kadın ağır yaralandı

Sakarya'da kavşakta feci kaza: Ehliyetsiz sürücünün çarptığı kadın ağır yaralandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonet, 79 yaşındaki yayaya çarptı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Sakarya'da kavşakta feci kaza: Ehliyetsiz sürücünün çarptığı kadın ağır yaralandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin çarptığı 79 yaşındaki kadın yaralandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen 17 yaşındaki sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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KAVŞAKTA YAYAYA ÇARPTI

Kaza, Camikebir Mahallesi Belediye Sokak'taki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.P. (17) idaresindeki kamyonet, kavşakta yaya olarak bulunan Y.G.'ye (79) çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Y.G., daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, ehliyetsiz olduğu belirlenen kamyonet sürücüsü A.P. polis ekiplerince gözaltına alındı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Sakarya Kaza
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