Şakalaşmanın sonu cinayetle bitti!
Osmaniye’de berberde başlayan şakalaşma kısa sürede tartışmaya dönüştü. Bıçaklı saldırıda 66 yaşındaki berber hayatını kaybederken, olayın ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Tartıştığı berber Bayram Güloğlugil’i bıçaklayarak öldüren Ökkeş Gök tutuklandı. Emniyetteki ifadesinde olayın şakalaşmayla başladığını, ancak daha sonra tartışmaya dönüştüğünü söyledi.
Olay, 22 Haziran'da Osmaniye'nin Alibeyli Mahallesi’nde meydana geldi. Ökkeş Gök ile berber Bayram Güloğlugil arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gök’ün yanında bulunan bıçakla Güloğlugil’i yaraladığı olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bayram Güloğlugil’in hayatını kaybettiğini belirledi. 66 yaşındaki Güloğlugil’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
TUTUKLANDI
Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Ökkeş Gök, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadesinde, aralarındaki şakalaşmanın daha sonra tartışmaya dönüştüğünü söyledi. Adliyeye sevk edilen Ökkeş Gök, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)