Antalya'ya gelen Yunan turist otel odasında ölü bulundu!

Antalya’ya tatil için gelen Yunanistan vatandaşı Pavlos Skylitzis, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Olay, saat 08.30 sıralarında Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki bir otelin 2’nci katında meydana geldi. Turla 21 Haziran’da şehre gelen 70 yaşındaki Pavlos Skylitzis, odasını boşaltması gereken saatte kendisinden haber alınamayınca tur operatörü yetkilileri durumu otele bildirdi.

Odaya giren otel ve tur görevlileri, Skylitzis’i hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Skylitzis’in hayatını kaybettiğini belirledi.

DARP YA DA KESİCİ ALET İZİNE RASTLANMADI

Belediye tabibinin ölümü şüpheli olarak değerlendirmesi üzerine ise adrese olay yeri inceleme ekipleri, savcı ve cinayet büro amirliği ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerde, Pavlos Skylitzis’in vücudunda darp ya da kesici alet izi bulunmadı. Skylitzis’in nefes darlığı problemi yaşadığı tespit edildi.

Skylitzis’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)