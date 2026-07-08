Şair Ahmet Telli entübe edildi

Türk edebiyatının usta kalemlerinden şair Ahmet Telli'nin tedavi gördüğü hastanede entübe edildiği bildirildi.

Şair Ahmet Telli’nin sağlık durumundaki bu kritik gelişme, Devrimci 78’liler Federasyonu ve Bilim Sanat Edebiyat Derneği tarafından yapılan ortak bir açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

Şu ana kadar uygulanan tedavi yöntemlerine cevap alınamaması üzerine doktorların bu kararı aldığı belirtildi.

"HALA İYİ HABERLER ALMAYI UMUYORUZ"

Devrimci 78’liler Federasyonu, Bilim Sanat Edebiyat Derneği ve Telli ailesi, usta şairin durumunu anbean takip ettiklerini belirterek şu ortak açıklamayı yayımladı:

“Şair Ahmet Telli’nin tedavisinde ne yazık ki yeni bir sürece girilmiştir. Şu ana kadar uygulanan tedavi yönetmelrine rağmen bugün itibariyle entübe edilmiştir. Devrimci 78’liler Federasyonu, Bilim Sanat Edebiyat Derneği ve ailesi olarak süreci yakından takip etmekteyiz. Hala iyi haberler almayı umuyoruz.”