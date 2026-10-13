Sağanak bir anda bastırdı: Araçlar suya gömüldü cadde çöktü yollar kapandı

Adıyaman merkez ile Kahta ve Besni ilçelerinde etkili olan sağanak, su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara yol açtı. Çok sayıda araç yolda mahsur kalırken ev ve iş yerlerini su bastı. Elazığ’da da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, rögarlar taştı.

ADIYAMAN’DA YOLLAR ÇÖKTÜ, ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Adıyaman kent merkezi ile Kahta ve Besni ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken bazı sürücüler araçlarıyla yollarda mahsur kaldı. Kent genelinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kent merkezindeki Mersin Caddesi’nde yoğun yağış nedeniyle yol çökmesi meydana geldi. Çökme sonrası cadde trafiğe kapatıldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

EKİPLER SU TAHLİYE ÇALIŞMASI YAPTI

Su baskınlarının yaşandığı bölgelerde ekipler müdahalede bulundu. Bazı cadde ve sokaklarda biriken sular nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, ekiplerin yardımıyla güvenli bölgelere ulaştırıldı. İtfaiye, AFAD ve belediye ekiplerinin su tahliye ve müdahale çalışmaları gerçekleştirdiği bildirildi.

ELAZIĞ’DA CADDELER GÖLE DÖNDÜ

Elazığ’da da Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle kent merkezinde trafik aksarken bazı cadde ve sokaklar suyla doldu, rögarlar taştı.

Sürücüler ve yayalar ilerlemekte güçlük çekerken yağış sırasında gökyüzünde görülen şimşekler de dikkat çekti. (DHA)