Yurdu sağanak esir alacak! İşte bayramın ikinci gününde il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Mayıs Kurban Bayramı’nın ikinci gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.

Çanakkale hariç Marmara, İzmir hariç Ege, Antalya merkez hariç Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Niğde ve Kayseri’nin doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Akşam saatlerinde ise Sakarya ve Düzce çevrelerinde kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

MEVSİM NORMALLERİNDE SEYİR

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın genellikle kuzey ve kuzeybatıdan, doğu kesimlerde ise güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yağış anında rüzgârın yer yer kuvvetlenebileceği belirtildi.

MARMARA SAĞANAK YAĞIŞA TESLİM

Marmara’da Çanakkale dışında bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde, akşam saatlerinde ise Sakarya’da yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklıkların Çanakkale’de 28, İstanbul’da 26, Kırklareli’nde 29, Sakarya’da 29 derece olması bekleniyor. İstanbul’da öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

İZMİR DIŞINDA HER YER YAĞIŞLI

Ege’de İzmir hariç bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde öğle saatlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Sıcaklıkların Afyonkarahisar’da 20, Denizli’de 28, İzmir’de 30, Manisa’da 30 dereceye çıkacağı tahmin ediliyor. İzmir’de hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

TOROSLAR İÇİN UYARI

Akdeniz’de Antalya merkez dışında bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Isparta ve Burdur çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Sıcaklıkların Adana’da 30, Antalya’da 28, Burdur’da 23, Hatay’da 28 derece olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU İÇİN SAAT VERİLDİ

İç Anadolu’da bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Niğde ve Kayseri’nin doğu kesimlerinde öğle saatlerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların Ankara’da 25, Çankırı’da 26, Eskişehir’de 23, Konya’da 24 dereceye ulaşacağı öngörülüyor.

KARADENİZ'DE YAĞIŞ

Batı Karadeniz’de bölge genelinde yağış bekleniyor. Öğle saatlerinde iç kesimlerde, akşam saatlerinde ise Düzce çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların Bolu’da 24, Düzce’de 27, Kastamonu’da 22, Zonguldak’ta 22 derece olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz’de de öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklıkların Amasya’da 28, Artvin’de 27, Samsun’da 24, Trabzon’da 24 dereceye çıkacağı tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU'DA KUZEY VE BATI UYARISI

Doğu Anadolu’da bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklıkların Erzurum’da 18, Kars’ta 20, Malatya’da 24, Van’da 21 derece olması öngörülüyor. Erzurum, Kars ve Malatya’da sağanak beklenirken, Van’da hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

GÜNEYDOĞU EPEY SICAK

Güneydoğu Anadolu’da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

Sıcaklıkların Diyarbakır’da 30, Mardin’de 30, Siirt’te 29, Şanlıurfa’da 33 derece olması tahmin ediliyor.