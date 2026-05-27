İspanya Lideri Sanchez'in partisinin genel merkezine polis baskını!

İspanya’da siyasi gündem bir anda sert bir krize dönüştü. Başbakan Pedro Sánchez’in liderliğini yaptığı İspanyol Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), yolsuzluk iddiaları kapsamında güvenlik güçlerinin hedefi oldu.

İspanya Sivil Muhafızları’na bağlı Merkezi Operasyon Birimi (UCO) ekiplerinin, sabah saatlerinde Madrid’de bulunan Sánchez’in partisi PSOE’nin genel merkezine giderek geniş kapsamlı belge ve kayıt talebinde bulunduğu bildirildi.

ESKİ BAŞBAKANA UZANAN SORUŞTURMA

Soruşturmanın, eski başbakan José Luis Rodríguez Zapatero dönemine kadar uzanan iddiaları da kapsadığı ve parti içindeki eski yöneticilerin de inceleme altında olduğu öne sürüldü. Bu durum, krizin yalnızca geçmişi değil, mevcut hükümetin siyasi geleceğini de doğrudan etkilediği yorumlarına yol açtı.

İspanyol basını El País, operasyonun sabah erken saatlerde başladığını ve güvenlik güçlerinin özellikle mali kayıtlar ve iç yazışmalara odaklandığını aktardı.

SANCHEZ HÜKÜMETİ BASKI ALTINDA

Krizin en dikkat çeken boyutlarından biri ise Başbakan Sánchez’in o sırada ülkede bulunmaması oldu. Sánchez’in İtalya’da resmi temaslarda bulunduğu, programında üst düzey diplomatik görüşmeler ve Papa ile bir buluşmanın yer aldığı bildirildi.

Bu gelişme, muhalefetin elini güçlendirdi. Halk Partisi (PP) ve aşırı sağ Vox, parlamentoda hükümeti sıkıştırmaya hazırlanırken, özellikle Sánchez’in partisi PSOE üzerindeki baskı giderek artıyor.

Siyasi analistlere göre bu süreç, yalnızca bir adli soruşturma değil; aynı zamanda Sánchez hükümetinin meşruiyetini zorlayan ciddi bir siyasi sınav haline gelmiş durumda.

MUTLAK BUTLAN KARARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İspanya Başbakanı'nın başkanlığını yaptığı Sosyalist Enternasyonal, CHP’deki “mutlak butlan” kararına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlamış; açıklamada Sosyalist Enternasyonal'in başkan yardımcısı olan CHP lideri Özgür Özel’e destek vererek Türkiye’de muhalefete yönelik baskıların arttığını vurgulamıştı.

Sosyalist Enternasyonal, Türkiye’de temyiz mahkemesinin Özgür Özel’in CHP Genel Başkanlığı seçimini ve son kurultaylarda alınan kararları geçersiz saymasının “açık ve hukuka aykırı bir adım” olduğunu savunmuş, açıklamada CHP liderliğiyle ilgili son yargı kararından “derin endişe” duyduklarını belirtmişti.