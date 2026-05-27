Bayram tatili İstanbul'a yaradı: Trafik yoğunluğu haritası yemyeşil

Yaklaşık 20 milyon yurttaşın yaşadığı İstanbul, Kurban Bayramı tatiliyle birlikte alışılmışın dışında sakin bir trafik görüntüsüne sahne oldu.

Sabah saatlerinde trafiğin oldukça sakin olduğu kentte, vatandaşların güzel havayı da fırsat bilerek bayram ziyareti ve gezmek için dışarı çıkması nedeniyle öğle saatlerinden itibaren hareketlilik arttı ve bazı bölgelerde zaman zaman yoğunluk gözlendi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU HARİTASI YEMYEŞİL

İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, normal zamanlarda yüzde 80'lere kadar ulaşan trafik yoğunluğu, Kurban Bayramı tatiliyle birlikte akşam saatlerinde yüzde 36 seviyelerinde seyretti.

İBB Trafik Yoğunluğu Haritası (27 Mayıs 2026)

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Avcılar Parseller mevkisi Küçükçekmece istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken Haramidere bölgesinde Çatalca yönünde araçlar yavaş ilerliyor.

EDİRNE İSTİKAMETİNDE YOĞUNLUK GÖZLENDİ

TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkisinde ise Edirne istikametindeki yoğunluk nedeniyle sürücüler düşük hızda seyrediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bağlantı yollarında da zaman zaman trafik yavaşlıyor.

ANADOLU YAKASI'NDA SON DURUM

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Üsküdar, Göztepe ve Bostancı mevkilerindeki bazı noktalarda lokal yoğunluk gözlenirken TEM Otoyolu Ataşehir çevresi ile Ümraniye bağlantı yollarında da araçlar yavaş ilerliyor.

Özellikle sahil kesimlerine ulaşımı sağlayan yollarda ve bazı ilçe merkezlerinde de bayram hareketliliğine bağlı trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kent genelindeki toplu ulaşım duraklarında da gün içinde zaman zaman yoğunluk oluştu. (AA)