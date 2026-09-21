Sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor: Yapraklarını tek tek koparıp ipe diziyorlar

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bölge ekonomisinde önemli yere sahip tütünün hasadına başlandı. Yaklaşık 32 hektarlık alanda sürdürülen çalışmalarda çiftçiler yoğun mesai harcarken, bu yıl 9 bin ton civarında rekolte elde edilmesi bekleniyor.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte tarlaların yolunu tutan işçiler, özenle kestikleri tütünleri traktörlere yüklüyor. Toplanan tütünler, kurutulmak üzere taşınıyor.

Kurutma alanına getirilen tütün yaprakları, tek tek iplere diziliyor. İplere geçirilen yapraklar daha sonra askılara asılarak kurumaya bırakılıyor.

Kurutma sürecinin tamamlanmasının ardından tütünler, satışa sunulmak üzere hazır hale getiriliyor.

"TÜTÜNLERİN YAPRAKLARINI TEKER TEKER KOPARTIYORUZ"

İşçilerden Talip Akdağ, "Sabah erken saatlerde tarlaya geliyor ve tütünlerin yapraklarını teker teker kopartıyoruz. Daha sonra ise bunları traktörle evlerimize götürüp orada iplere dizerek onları asıyor ve kurutuyoruz." dedi.

Üreticilerden Hanım Akdağ ise şartların zor olduğunu ifade ederek, çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Aziz Akdağ ise geçim kaynağının tütün olduğunu ve aile ekonomisinin tütüne bağlı olduğunu söyledi. (AA)