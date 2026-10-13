Rus oligark Abramoviç'in Milas planı ortaya çıktı: Fatih Altaylı açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin eski sahibi Rus oligark Roman Abramoviç'in, Muğla'nın en gözde turizm merkezlerinden Milas'a yerleşme hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Gazeteci Fatih Altaylı, Abramoviç'in Milas Kaplankaya'da 100 bin metrekarelik bir arazi satın aldığını yazdı.

RUS OLİGARKIN MİLAS PLANI

Kendisine ait iki plajı bulunan araziye Abramoviç'in otel yerine 3 lüks ev yapacağını belirten Altaylı, bugünkü köşesinde şunlara yer verdi:

"Evet, Abramoviç bölgede devasa bir arazi almış. Kaplankaya’yı gören Rus milyarder, burada istediği büyüklükte bir araziye sahip olamayacağını görünce, Kaplankaya’nın hemen yanı başında, Kaplankaya’ya komşu devasa bir arazi almış.

Kendine ait iki plajı da olan yaklaşık 100 bin metrekare büyüklüğünde olduğu söylenen bir arazi.

Ve işin güzel yanı, buraya otel falan yapmıyor. Bu kocaman araziye sadece üç ev inşa edecek. Her 30 dönüme bir ev. Böylelikle yoğunluk, doğanın katledilmesi, çevreye zarar falan gibi tartışmalar da olmayacak.

Daha önemlisi, artık bu bölgede tıpkı Güney Fransa’da, Sardunya’da, Marbella’da olduğu gibi her biri 10 milyon, hatta 100 milyon dolar değerinde evler olacak.

Bunların elbette size, bana doğrudan bir yararı yok ama bu tip yatırımlar ülkenin değerini artırıyor."

ABRAMOVİÇ'İN MUĞLA İLGİSİ

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın ardından Premier Lig devlerinden Chelsea'yi satmak zorunda kalan Abramoviç'in Muğla sahillerine olan ilgisi yeni değil. Rus iş insanlarının Avrupa ülkelerinden dışlanmasının ardından Abramoviç, tatil tercihini neredeyse her sezon Muğla sahillerinden yana kullanıyor.