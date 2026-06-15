Rumen turiste arabasında otururken akılalmaz tuzak! Paraları alıp boş çantayı geri bıraktılar

Fatih Laleli'de, alışveriş yapan eşini otomobilde bekleyen Rumen turist Alexandru Florin Elvis, profesyonel hırsızların hedefi oldu. Şüpheliler, sürücü koltuğundaki turistin dalgınlığından faydalanarak arka koltuktaki çantayı çaldı. İçindeki değerli eşya ve paraları alan hırsızlar, boş çantayı tekrar arabaya bırakıp kaçtı.

O anlar bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

"OTURURKEN BİR HIRSIZ GELİP ARABAMDAN ÇANTAMI ÇALMIŞ"

Çantası çalınan Rumen turist Alexandru Florin Elvis, şu ifadeleri kullandı:

Otururken bir hırsız gelip arabamdan çantamı çalmış. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Geri seyahat edecek param bile kalmadı, hiç param yok.

SORU SORUP DİKKATİNİ DAĞITTILAR

Olay, dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi Romanya'dan gelen aile, alışveriş yapmak için bir iş yerinin önünde durdu. Kadın araçtan indikten sonra, şüphelilerden biri sürücü koltuğundaki Alexandru Florin Elvis'e bir şey sorarak dikkatini dağıttı. Bu sırada diğer şüpheli, arka koltuktaki çantayı gizlice aldı.

PARALARI ALIP BOŞ ÇANTAYI GERİ BIRAKTILAR

Kendi araçlarına giden şüpheliler, çantanın içindeki para ve değerli eşyaları boşalttı. Ardından aynı yöntemle sürücünün dikkatini bir kez daha dağıtarak, boş çantayı yeniden otomobilin arka koltuğuna bıraktılar ve uzaklaştılar.

"GERİ DÖNECEK PARAM BİLE KALMADI"

Çantanın çalındığını yaklaşık 1 saat sonra fark eden Rumen aile durumu polise bildirdi. Çantanın içinde yaklaşık 6 bin sterlin, bin euro ve bir miktar altın olduğu öğrenildi.

Mağdur turist Alexandru Florin Elvis, "Dün saat 13.00 civarında arabamı otelin oraya park ediyordum. Otururken bir hırsız gelip arabamdan çantamı çalmış, benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Ben gitmek istiyorum, ancak geri dönecek param yok, yemek yiyecek param yok, hiçbir şeyim kalmadı. Çünkü her şeyimi aldılar. Hırsızın videosu var, arabanın plakası var, hırsızın yüzü net bir şekilde görünüyor. Yaklaşık 3-4 kişiler. Romanya'dan buraya 2-3 günlüğüne tatil için gelmiştim. Romanya'da çalışıyorum, buraya gezmeye geldim ama şimdi bu durumdayım. Polisten bir haber, bir yardım bekliyorum. Belki paramı geri almama yardım ederler diye umuyorum çünkü eve dönmek istiyorum ama hiçbir şeyim yok. Geri seyahat edecek param bile kalmadı, hiç param yok. Ne yapmam gerektiğini hiç bilmiyorum" diyerek şikayetçi oldu.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Şüphelilerin dakikalar içinde gerçekleştirdiği hırsızlık, otelin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, beyaz bir otomobille gelen şüphelilerin turist çiftin park halindeki aracına yönelerek arka kapıyı açtıkları ve çantayı çaldıkları görülüyor.

Devam eden görüntülerde ise şüphelilerin kendi araçlarına götürdükleri çantayı bir süre sonra yeniden park halindeki araca bıraktıkları görülüyor.

Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

"ÇANTA YERİNDE OLDUĞU İÇİN FARK ETMEMESİ NORMAL"

Rumen turist Alexandru Florin Elvis'in eşinin alışveriş yaptığı esnaf Fırat Kaymaz, şu ifadeleri kullandı:

Eşi benden alışveriş yapıyordu o sırada. Bir de otele rezervasyon yapıyorlardı. Arabadayken dikkatsiz bir de yol yorgunuyken arkadan gelip kapıyı açıyorlar ve çantayı alıp gidiyorlar. 100 metre ileride çantayı boşaltıp tekrar yerine koyuyorlar. Bunlarında çanta yerinde olduğu için fark etmemesi normal. Bir saat sonra yanımıza geldiklerinde çalındı dediler. Bizde otelden görüntüleri alıp polis arkadaşlara verip yardımcı olduk. Geri dönecek paraları yokmuş. Diğer arkadaşı alışveriş yaptığı için bunların dikkati dükkana dönüktü. Fark etmemeleri normal diye karşılıyorum.

"ÇOK PROFESYONELCE BİR DURUM"

Turistlerin konakladığı otelin çalışanı Vedat Kızoğlu, “Mağdurlar bizim otelde konaklıyorlar. Böyle bir şeyin yaşanması çok kötü bir durum. Çok kötü tanıtılıyoruz. İstanbul'un göbeğinde Laleli'de böyle bir şey yaşanması çok kötü. Çok profesyonelce bir durum yaşanmış diyebiliriz. Mağdurlar çok üzülüyorlar. Dünden beri kadın çok üzgün durumda" dedi.

DİĞER TURİSTLERİ DE HEDEF ALMIŞLAR

Şüpheli grubun, bu olaydan dakikalar önce yaya halindeki 2 turisti daha hedef aldığı iddia edildi. Hırsızlık şüphelilerinin o anları da çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.(DHA)