Evden 1,8 milyon TL'lik çelik kasa çaldılar: 3 hırsız tutuklandı

Bursa'da bir evden 1,8 milyon lira değerinde ziynet eşya dolu çelik kasayı çalan 2’si kadın 3 şüpheli, kaçmaya çalışırken polis kontrolünde yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı mahkemece tutuklandı.

POLİS ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURDU

Olay, 3 Haziran günü Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi’nde meydana geldi.

Mahallede hırsızlık ve yankesicilik olaylarına karşı önlem amaçlı uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan polisler, içeride bir çelik kasa buldu. Kasanın açılmasıyla içinde yaklaşık 1,8 milyon TL değerinde ziynet eşyası olduğu görüldü.

KASA AYNI GÜN BAŞKA BİR EVDEN ÇALINMIŞ

Polis ekiplerinin başlattığı inceleme sonucunda, bu çelik kasanın aynı gün N.Ç. isimli vatandaşın evinden çalındığı tespit edildi. Bunun üzerine araçta bulunan A.Ç., G.U. ve H.Ö. isimli 2’si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

3'Ü DE TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerden A.Ç.’nin başta hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlardan 65, G.U.’nun 62, H.Ö.’nün de 17 suç kaydının bulunduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA)