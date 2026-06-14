Rock efsanesi Alice Cooper İstanbul'da sahne aldı

Rock müziğin efsane isimlerinden ABD'li müzisyen Alice Cooper, Lifepark'ta düzenlenen konserde hayranlarıyla buluştu.

78 yaşındaki sanatçı, konserde "Hey Stoopid", "Feed My Frankenstein", "School's Out", "Poison", "No More Mr. Nice Guy" ve "I'm Eighteen" gibi klasikleşen şarkılarının yanı sıra, son dönem albümleri "Detroit Stories" ve "Road"dan parçalara da repertuvarında yer verdi. Teatral sahne performansı, gotik unsurlarla zenginleştirilen görsel şovu ve enerjik sahne duruşuyla dikkati çeken Cooper'ın sevilen şarkılarına, müzikseverler konser boyunca eşlik etti.

Lifepark'ta gün boyu süren etkinlik kapsamında, Alice Cooper öncesinde sırasıyla Direc-T, Ogün Sanlısoy ve Kargo da sahne aldı.

ALİCE COOPER KİMDİR?

Asıl adı Vincent Damon Furnier olan Alice Cooper, 4 Şubat 1948 doğumlu ABD'li rock şarkıcısı, söz yazarı ve müzisyendir. Kariyeri 50 yılı aşan sanatçı; sahne performanslarına dahil ettiği elektrikli sandalyeler, sahte kan, yılanlar ve makyaj gibi gotik ve tiyatral ögelerle müzik tarihinde "Shock Rock" (Şok Rock) türünün öncüsü ve isim babası kabul edilmektedir.

Kariyeri boyunca "Poison", "School's Out", "Hey Stoopid" ve "No More Mr. Nice Guy" gibi tüm dünyada ezbere bilinen klasikleşmiş şarkılara imza atan sanatçı, rock müziğe yaptığı büyük katkılardan dolayı Rock & Roll Hall of Fame (Rock & Roll Şöhretler Müzesi) üyeliğine layık görülmüştür. Müzik kariyerinin yanı sıra sinema ve radyo programcılığı alanlarında da çalışmalar yapan Cooper, ilerleyen yaşına rağmen dünya turnelerine devam etmektedir. (AA)