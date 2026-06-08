Restoranda 2 kişiyi döner bıçağıyla yaraladı! Polis kaçan şüpheliyi arıyor

Kayseri'de bir restoranda çıkan kavgada yabancı uyruklu restoran işletmecisi 23 yaşındaki Amra A. ile 21 yaşındaki çalışanı Almuntesar A., tartıştıkları 18 yaşındaki Hadi E. tarafından döner bıçağıyla yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi’nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Restoranın yabancı uyruklu işletmecisi Amra A. ve çalışanı Almuntesar A., iddiaya göre Hadi E. ile tartışmaya başladı.

Nedeni henüz bilinmeyen tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

DÖNER BIÇAĞIYLA YARALAYIP KAÇTI

Kavganın büyümesi üzerine 18 yaşındaki Hadi E., yanında bulundurduğu döner bıçağıyla Amra A. ve Almuntesar A.’yı yaraladı. Şüpheli, saldırının ardından olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, döner bıçağıyla yaralanan Amra A. ve Almuntesar A.’ya ilk müdahaleyi restoranda yaptı. Yaralılar, ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheli Hadi E.'yi yakalamak için soruşturma başlattı. (DHA)