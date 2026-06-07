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Halk TV Türkiye Parktaki 17 yaşındaki çocuğa biber gazı sıktı, 6 yerinden bıçakladı: Saldırgan aranıyor!

Parktaki 17 yaşındaki çocuğa biber gazı sıktı, 6 yerinden bıçakladı: Saldırgan aranıyor!

Aksaray'da arkadaşlarıyla parkta oturan 17 yaşındaki T.K., yanlarına gelen gruptan bir kişinin önce biber gazlı saldırısına uğradı, ardından 6 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Hayati tehlikesi olan genci bıçaklayıp kaçan saldırgan aranıyor.

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Parktaki 17 yaşındaki çocuğa biber gazı sıktı, 6 yerinden bıçakladı: Saldırgan aranıyor!
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Aksaray’da arkadaşlarıyla parkta oturan 17 yaşındaki T.K., yanlarına gelen gruptan bir kişinin önce biber gazlı saldırısına uğradı, ardından da 6 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan genci bıçaklayan saldırgan ve arkadaşları her yerde aranıyor.

Olay, saat 21.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi 2439 Sokak’ta bulunan bir parkta meydana geldi. 17 yaşındaki T.K., parkta arkadaşlarıyla birlikte oturduğu esnada yanlarına henüz bilinmeyen bir grup geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Parktaki 17 yaşındaki çocuğa biber gazı sıktı, 6 yerinden bıçakladı: Saldırgan aranıyor! - Resim : 1

ÖNCE BİBER GAZI SIKTI, ARDINDAN 6 YERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, karşı gruptaki şüphelilerden biri önce T.K.'ya biber gazı sıktı. Saldırgan, ardından yanındaki bıçakla T.K.'yı sırtından ve bacaklarından yaraladı. Vücuduna 6 bıçak darbesi alan T.K. kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ve yanındaki arkadaşları hızla olay yerinden kaçtı.

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HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan T.K., ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan T.K.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çok yönlü soruşturma yürütüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Aksaray Saldırı Yaralı
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