4 çocuk babası evinde vurulmuş halde bulundu! İntihar mı cinayet mi?

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 30 yaşındaki 4 çocuk babası Zeki Özdemir, evinde tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAKINLARININ İHBARI ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Zeki Özdemir'in evde tabanca ile vurulduğunu gören yakınları durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, 4 çocuk babası olan 30 yaşındaki Özdemir'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, Özdemir'in cansız bedeni otopsi işlemleri gerçekleştirilmek üzere morga kaldırıldı.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ? SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Zeki Özdemir'in silahla ölümüyle ilgili kesin durum henüz netlik kazanmadı. Genç adamın intihar mı ettiği yoksa bir cinayete mi kurban gittiği, yapılacak otopsi işlemleri ve emniyet ekiplerinin yürüttüğü titiz soruşturmanın ardından netlik kazanacak. (DHA)