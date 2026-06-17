Resmi Gazete'de yayımlandı: Meclis tatile girmiyor
Anayasa ve Meclis iç tüzüğü gereği 1 Temmuz'da kapanması gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmiyor. Meclis Genel Kurulu'nda alınan mesai uzatma kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Meclis tüzüğüne göre 1 Temmuz'da kapanması gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma takvimi uzatıldı. Normal şartlarda yaz tatiline girmesi planlanan Meclis, faaliyetlerini sürdürecek.
GENEL KURUL KARARI RESMİ GAZETE'DE
TBMM'nin çalışma süresini değiştiren karar, Meclis Genel Kurulu'nda alındı. Genel Kurul'da onaylanan bu karar, vakit kaybetmeden Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM'nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin kararda, mesai uzatımının dayandırıldığı anayasal ve tüzük maddeleri detaylandırıldı.
"ÇALIŞMALARA DEVAM ETMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR"
Karar metninde, 102'nci birleşimde alınan kararın detayları şu alıntıyla paylaşıldı:
"Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü'nüm beşinci maddelerine göre 1 Temmuz 2026'da tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine Genel Kurul'un 16.06.2026 tarihli 102'nci birleşimde karar verilmiştir."