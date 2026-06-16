TBMM Başkanı Kurtulmuş ile İmralı Heyeti 'çerçeve yasa' için görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş; DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri olan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile bir araya geldi. Görüşmenin ana maddesi, süreç hakkında hazırlanması beklenen çerçeve yasada gelinen aşama oldu.

Toplantıda, DEM Parti İmralı Heyeti'nin yürüttüğü çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temaslar ve süreç konusunda gelinen son durum masaya yatırıldı. Ayrıca, TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunda belirtilen düzenlemeler ile "sürecin başarıyla tamamlanmasına" ilişkin konular değerlendirildi.

TBMM'DEN RESMİ AÇIKLAMA: DÜZENLEMELER HAYATA GEÇİRİLMELİ"

Görüşmenin ardından TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Parlamentoda gerekli çalışmaların yapılması gerektiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şimdiye kadar süreç kapsamında önemli ilerlemeler ve başarılar kaydedildiği, siyaset kurumunun üstlendiği sorumluluklar doğrultusunda kayda değer önemli sonuçlar elde edildiğinin vurgulandığı görüşmede, bundan sonraki aşamada Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi noktasında parlamentoda gerekli çalışmaların yapılarak düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemi ifade edildi."

DEM PARTİ'DEN ZAMANLAMAYA DİKKAT ÇEKEN BİLDİRİ

TBMM'nin açıklamasının ardından DEM Parti cephesi de görüşmeye dair yazılı bir açıklama yayımladı. Süreç kapsamında hazırlanması beklenen çerçeve yasa ile ilgili son durumun konuşulduğunu belirten DEM Parti, yasanın çıkarılması için Meclis kapanmadan önceki takvimi işaret etti.

"MECLİS BAŞKANI İLE AYNI YAKLAŞIMDAYIZ"

DEM Parti'nin, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un da çerçeve yasanın hızla çıkması yönünde çaba göstereceğini belirttiği açıklamasının tamamı şöyle:

"İmralı Heyeti olarak Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde özellikle yasal adımlarla ilgili gelişmeleri görüşmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş ile bugün bir görüşme gerçekleştirdik.

Görüşmenin ana gündemi, kamuoyunun da yakından takip ettiği çerçeve yasada gelinen aşama oldu. Görüşmemizde, süreç için büyük önem arz eden çerçeve yasanın TBMM kapanmadan önce çıkarılması gerektiği konusundaki görüşlerimizi, bu yöndeki beklentileri ve gerekçelerimizi ifade ettik. Sayın Meclis Başkanı da çerçeve yasanın Meclis kapanmadan çıkması gerektiği konusunda aynı yaklaşıma sahip olduğunu ve bu konuda çabalarının sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.

Çerçeve yasanın çıkarılmasıyla ilgili olarak somut adımların hızla atılması gerektiği konusundaki fikir birliğinin ve TBMM’nin bu konuda oynayacağı rolün teyit edilmesinin önemli olduğunun altını bir kez daha çizmek isteriz."