Raporlu ilaçlarda reçetesiz dönem başlıyor: İşte masadaki 4 hastalık ve yeni sistemin detayları

Kronik rahatsızlığı bulunan ve düzenli ilaç kullanması gereken raporlu hastalar için sağlık sisteminde önemli bir prosedür değişikliğine gidiliyor. NTV'den Öykü Tüccar'ın haberine göre Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen yeni çalışma kapsamında, hastaların sadece ilaç yazdırmak amacıyla tekrar tekrar hastanelere ve hekimlere başvurmasının önüne geçilmesi planlanıyor. Hazırlanan taslağa göre, geçerli sağlık raporu bulunan vatandaşlar, hekim tarafından tedavilerinde bir değişiklik yapılmadığı sürece rapor süresi boyunca ilaçlarını doğrudan eczanelerden temin edebilecek.

YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından aktarılan bilgilere göre, hayata geçirilmesi hedeflenen model ile hastanelerdeki rutin reçete yükünün azaltılması amaçlanıyor. Uygulamanın işleyişine dair verilen örnekte, 6 aylık ilaç raporu bulunan bir hastanın ilacı hekim tarafından bir defa yazıldıktan sonra, herhangi bir doz veya ilaç değişikliği olmadığı müddetçe doğrudan eczaneye giderek ilacını alabileceği belirtildi.

Çalışmanın detaylarına değinen Bakan Memişoğlu, ilaç raporunun geçerlilik süresi boyunca söz konusu ilaçların aylık dozlar halinde eczanelerden temin edilmesini sağlayacak bir altyapı üzerinde çalışıldığını ve sistemin kısa süre içinde vatandaşların kullanımına sunulmasının planlandığını ifade etti.

Birden fazla rapora sahip olan ve bu ilaçları farklı zaman dilimlerinde yazdırmak zorunda kalan hastaların süreçlerini kolaylaştırmayı hedeflediklerini bildiren Memişoğlu, özellikle yaşlı nüfusun hastaneye gitme zorunluluğunu azaltarak sağlık hizmetine daha kolay erişebilmesini amaçladıklarını kaydetti.

İLK ETAPTA HANGİ HASTALIKLAR KAPSAMA ALINACAK?

Düzenlemenin kapsamına ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Eczacıları Birliği (TEB) Genel Sekreteri Taner Ercanlı, eczanelerin teknik altyapı ve donanım bakımından bu sürece hazır olduğunu belirtti.

Hangi hastalık ve ilaç gruplarının sisteme dahil edileceğine yönelik sürecin henüz başlangıç aşamasında olduğunu dile getiren Ercanlı, uygulamanın ilk fazı için 4 temel hastalık grubuna işaret etti. Ercanlı, sürecin ilk etapta şu hastalıklar üzerinden başlatılabileceğini söyledi:

- Tansiyon

- Diyabet (Şeker hastalığı)

- Astım

- KOAH

İlk aşamada bu hastalık gruplarıyla sistemin işleyişinin gözlemlenebileceğini aktaran Ercanlı, uygulamanın sağlıklı şekilde yürütülmesinin ardından kapsamın diğer hastalık gruplarına doğru genişletilebileceğini belirtti.

31 BİNİ AŞKIN ECZANE SÜRECE DAHİL OLACAK

Düzenlemenin temel hedeflerinden biri, yalnızca reçete yenilemek için polikliniklere başvuran hastaların oluşturduğu yoğunluğu azaltmak olarak öne çıkıyor. Türkiye genelinde 31 binin üzerinde noktada eczanelerin birinci basamak sağlık hizmet sunucusu olarak görev yaptığını hatırlatan TEB Genel Sekreteri Taner Ercanlı, düzenli reçete süreçlerinde eczacıların devreye girmesiyle birlikte sağlık kuruluşlarındaki iş yükünün hafifletilebileceğini vurguladı.

DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Sağlık Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı ve kronik hastaların sağlık raporları süresince reçetesiz ilaç temin etmesine imkan tanıyacak olan bu yeni uygulamanın, yıl sonuna kadar tamamlanarak hayata geçirilmesi hedefleniyor.