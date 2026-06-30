Rafting keyfi kabusa döndü: Gözaltına alınan işletmeci tutuklandı

Konya’dan günübirlik turla Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Beşkonak Köprülü Kanyon Milli Parkı’na gelen yerli turist kafilesi, Köprüçay Irmağı’nda rafting yapmak istedi. Ancak rafting etkinliğinin ardından işletmede servis edilen yemeği yiyenler, kısa süre sonra mide bulantısı ve kusma gibi gıda zehirlenmesi belirtileri göstermeye başladı. Toplam 52 kişinin etkilendiği olayda, turistler acil olarak Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Neyse ki tedavi altına alınan 52 kişi, yapılan müdahalelerin ardından dün sabaha karşı taburcu edildi.

ŞİRKET SAHİBİ TUTUKLANDI

Olayın ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda rafting şirketinin sahibi olan T.T. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şirket sahibi, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Manavgat Belediyesi ekipleri de rafting işletmesini mühürledi. (DHA)