Altın 18 yıl sonra ilk kez bu kadar sert düştü: Uzmanlar tek tek uyardı

Küresel piyasalarda haftanın en sert hareketi altın fiyatlarında yaşandı. Güvenli liman olarak görülen altın, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin azalması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının artışı sürdürme yönünde olacağı beklentisinin güçlenmesiyle sert değer kaybetti. Uzmanlar, dolar, faiz, petrol fiyatlarındaki hareketliliği yorumlarken altın piyasalarındaki risklere dikkat çekti.

ALTIN 18 YIL SONRA İLK KEZ BU KADAR SERT DÜŞTÜ

Spot altının ons fiyatı yüzde 1,5 gerileyerek 3.956,92 dolara indi. Aylık kayıp yüzde 12,7 seviyesine ulaşırken, aylık bazda Ekim 2008'den bu yana en büyük kaybına ilerledi. Ayın bu düşüş tablosuyla tamamlanması halinde altın üst üste dördüncü ayı da düşüşle tamamlayacak. Ağustos vadeli ABD altın kontratları da yüzde 1,7 değer kaybederek 3.969,30 dolara geriledi.

Altındaki satış baskısının en önemli nedeni olarak Fed'in sıkı para politikasını sürdüreceği beklentisi gösteriliyor. ABD'de yüksek enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırımlarının devam edebileceği öngörüsü, yatırımcıların altına olan ilgisini azalttı.

Faiz getirisi sunmayan altın, yüksek faiz dönemlerinde yatırımcılar açısından cazibesini kaybedebiliyor. Bu nedenle yatırımcıların getirisi bulunan varlıklara yöneldiği belirtiliyor.

UZMANLAR TEK TEK UYARDI

Piyasalarda Fed'in bu yıl üç kez faiz artırabileceği beklentisi fiyatlanırken, CME FedWatch verilerine göre eylül ayında faiz artırımı ihtimali yaklaşık yüzde 64 seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatları üzerinde baskı oluşturan bir diğer unsur ise ABD dolarındaki yükseliş oldu. Doların ikinci aylık yükselişine hazırlanması, altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getirirken küresel talebi de zayıflattı.

Faiz beklentileriyle birlikte doların değer kazanması, altın piyasasındaki satış baskısını daha da artırdı.

Son dönemde altını destekleyen başlıca etkenlerden biri Orta Doğu'daki jeopolitik belirsizlikti. Bölgede tansiyonun düşmesiyle birlikte güvenli liman talebi de zayıfladı. Jeopolitik risklerin azalmasıyla koruma amaçlı altın alımlarının gerilemesi, faiz ve dolar baskısıyla birleşince değerli metaldeki düşüşü hızlandırdı.

Marex analisti Edward Meir, yılın ikinci yarısında altının ons fiyatının 3.500-4.400 dolar aralığında işlem görebileceğini öngördü.

Uzmanlara göre altının yönünü önümüzdeki dönemde Fed'in faiz politikası, doların seyri, ABD istihdam verileri ve jeopolitik gelişmeler belirleyecek. Faiz beklentilerinin güçlü kalması halinde altındaki baskının sürmesi beklenirken, Fed'den daha yumuşak mesajlar gelmesi veya küresel risklerin yeniden artması durumunda güvenli liman talebinin yeniden güç kazanabileceği ifade ediliyor.

2024'TEN BERİ İLK ÇEYREKLİK KAYBI YAŞAYACAK

Altın, aylık performansının yanı sıra çeyreklik bazda da zayıf bir görünüm sergiliyor. İran savaşı nedeniyle enerji fiyatlarında yaşanan yükseliş, enflasyon endişelerini ve faiz artırımı beklentilerini güçlendirirken, altının 2024'ten bu yana ilk çeyreklik düşüşünü yaşaması bekleniyor.

Mevcut görünümün aynı zamanda 2013'ün ikinci çeyreğinden bu yana en büyük çeyreklik kayıplardan birine işaret ettiği belirtiliyor.

Edward Meir, yüksek enflasyon, faiz artırımı beklentileri ve güçlü doların, normal şartlarda altını destekleyebilecek jeopolitik riskler ile enflasyon kaynaklı olumlu etkilerin önüne geçtiğini söyledi.

Meir, mevcut piyasa koşullarında faiz ve dolar etkisinin altın fiyatları üzerinde çok daha belirleyici hale geldiğini ifade etti.

GÖZLER ABD İSTİHDAM VERİLERİNDE OLACAK

Yatırımcılar şimdi Fed'in para politikasına ilişkin yeni sinyaller için bu hafta açıklanacak ABD istihdam verilerine odaklandı. Haziran ayına ilişkin ADP özel sektör istihdamı ve tarım dışı istihdam verilerinin, faiz beklentilerinin yönü açısından belirleyici olması bekleniyor.

İstihdam piyasasının güçlü kalması halinde Fed'in faiz artırımı ihtimalinin güçlenebileceği, bunun da altın üzerindeki baskıyı sürdürebileceği değerlendiriliyor. Zayıf verilerin ise faiz artışı beklentilerini azaltarak altına kısa vadeli destek sağlayabileceği belirtiliyor.

PETROLDE SERT DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ HAKİM

Küresel piyasalarda petrol fiyatları da yatırımcıların bu hafta Doha'da yapılması beklenen İran-ABD görüşmelerine odaklanmasıyla baskı altında kaldı. İran tarafı resmi bir toplantı planlanmadığını açıklasa da piyasalar diplomatik temas ihtimalini fiyatlamaya devam ediyor.

Petrol fiyatlarının da 2020'den bu yana en sert çeyreklik düşüşüne yönelmesi, enerji piyasalarında risk algısının değiştiğine işaret ediyor.