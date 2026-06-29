Altın düştü: Piyasalar tedirgin, faiz artışı kapıda! Sarı metal için tek yol kaldı

Körfez bölgesinde yaşanan gerginlikler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz artırımlarına yönelik sinyaller değerli metal piyasalarında sert satışlara neden oldu.

Haftanın ilk işlem gününde spot altın (XAU=) yüzde 0,7 oranında değer kaybı yaşayarak ons başına 4.061,35 dolara kadar indi. ABD altın vadeli işlemleri (GCcv1) ise yüzde 0,5'lik bir düşüşle 4.076,40 dolar seviyesine geriledi.

Kayıpların kalıcı bir trende dönüştüğü altın piyasasında, aylık bazda yüzde 10,4 oranında devasa bir erime kaydedildi. Böylelikle değerli metal, aralıksız olarak dördüncü ayını da düşüşle bitirme yoluna girdi. Küresel piyasalardaki bu aşağı yönlü hareket, iç piyasada da yankı buldu ve gram altın yeni haftaya yüzde 0,6'lık kayıpla 6 bin 90 lira seviyesinden giriş yaptı.

KÖRFEZ'DEKİ ÇATIŞMALAR PETROLÜ VE ENFLASYONU TETİKLİYOR

Piyasalardaki dalgalanmanın temel nedenleri arasında Körfez'de artan tansiyon gösteriliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran lider kadrosuna yönelik tehdit mesajlarının ardından, İran'ın Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan ABD askeri üslerine insansız hava araçları ve füzelerle saldırı düzenlemesi, petrol fiyatlarını hızla yukarı çekti.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, piyasalardaki mevcut tabloyu şu sözlerle değerlendirdi:

"ABD ve İran hafta sonu yeniden karşı karşıya geldi. Her iki taraftan da yeni askeri saldırı haberleri alındı. Bu durum, petrolün bu düşük seviyelerde ne kadar kalabileceği ve dolayısıyla genel enflasyon ile faiz oranı görünümü üzerinde soru işaretleri yaratıyor."

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN MÜZAKERE BEKLENTİSİ

Öte yandan, Axios platformunun pazar günü yayımladığı bir haber, piyasalarda yakından takip ediliyor. Habere göre, sahadaki askeri operasyonlara karşın Washington ve Tahran yönetimleri Körfez bölgesindeki düşmanlıkları askıya alma kararı aldı. Tarafların, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşmazlıkları gidermek amacıyla diplomatik müzakereleri yeniden başlatma konusunda uzlaşı sağladığı ifade ediliyor.

FED KISKACI: YÜKSEK FAİZ ALTININ ÖNÜNÜ KESİYOR

Uluslararası piyasalarda yükselişe geçen ham petrol fiyatları küresel enflasyonist baskıyı artırırken, bu durum merkez bankalarının faiz artırımı yönünde adım atma ihtimalini güçlendiriyor. Altın, geleneksel olarak enflasyona karşı korunma aracı olarak kabul edilse de, faiz oranlarının yüksek seyrettiği ve faiz getirisinin arttığı dönemlerde, yatırımcılar nezdindeki cazibesini yitiriyor.

PİYASALARIN GÖZÜ İSTİHDAM VERİLERİNDE

CME FedWatch aracından elde edilen verilere göre, piyasa aktörleri Fed'in bu yıl içinde üç kez faiz artırımına gitmesini fiyatlıyor. Aralık ayında gerçekleştirilmesi beklenen toplantıdan faiz artırımı çıkma ihtimaline ise yüzde 80 oranında kesin gözüyle bakılıyor. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası rotasını daha net kestirebilmek için, bu hafta ilan edilecek olan haziran ayı ABD tarım dışı istihdam ve ADP özel sektör istihdam verilerine kilitlenmiş durumda.

5 BİN DOLAR BEKLENTİSİ VE ŞARTLARI

Altın fiyatlarının gelecekteki rotasına ilişkin öngörülerini paylaşan Analist Tim Waterer, yükseliş trendi için gereken şartları şu şekilde aktardı:

"Altın bu yıl yeniden 5.000 dolar seviyesini görebilir. Ancak bunun gerçekleşmesi; jeopolitik gerilimin daha da azalmasına, petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelere dönerek enflasyonist baskıyı hafifletmesine ve daha zayıf bir ABD dolarına bağlı."

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Altın cephesinde yaşanan satış baskısı, piyasadaki diğer değerli metallere ise farklı oranlarda yansıdı. Spot gümüş (XAG=) yüzde 1,1 oranında değer kaybederek 58,51 dolara inerken; platin (XPT=) yüzde 1 oranında artışla 1.630,13 dolara, paladyum (XPD=) ise yüzde 0,8'lik yükselişle 1.218,92 dolara tırmandı.