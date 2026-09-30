Psikolog Nursel'in katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet!

Ankara'da psikolog Nurselen Gülaçtı'yı katleden matbaacı Fuat Yıldırım hakkında karar açıklandı. Mahkeme, hiçbir takdiri indirim uygulamayarak sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ruhsatsız silahtan 2 yıl hapis cezası verdi.

Matbaa dükkanı sahibi Fuat Yıldırım (51), özel bir kurumda psikolog olarak görev yapan 33 yaşındaki Nurselen Gülaçtı'yı kendi iş yerinde tabancayla başından vurarak katletmişti.

Tutuklu sanık Fuat Yıldırım, maktulün ailesi ve taraf avukatlarının katıldığı celsede tanıkların dinlenmesinin ardından hüküm okundu. Mahkeme heyeti, sanığın eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiğine hükmederek Yıldırım'ı 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık ayrıca 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 2 yıl hapis cezası alırken, cezasında hiçbir takdiri indirim yapılmadı.

"GÜZEL HABERİ KIZIMA GÖTÜRECEĞİM"

Kararı gözyaşlarıyla karşılayan anne Zülfiye Tunç, yüreğindeki acının dinmediğini ancak verilen cezanın bir nebze olsun içini rahatlattığını dile getirdi:

"Aylardır gözüme uyku girmiyordu; kızıma ne diyeceğimi düşünüyordum. Karardan memnunum, kızımı geri getiremez ama başka annelerin canı yanmasın diye buradayım. Caydırıcı cezalar verilirse kimse bu cinayetleri kolayca işleyemez. Şimdi buradan doğruca mezarlığa, kızıma bu güzel haberi vermeye gidiyorum."

Ablası için adalet mücadelesi veren Onur Enes Gülaçtı da karar sonrası yaptığı açıklamada, davanın başından beri kendilerine atılan iftiraların bu kararla çöktüğünü belirtti. Gülaçtı, "Acımız hafiflemedi ama haklı isyanımız karşılık buldu. Bu ceza, benzer acıları yaşayan diğer ailelere bir umut, kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi için de caydırıcı bir emsal karar olur" dedi. (DHA)