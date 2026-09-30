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Halk TV Türkiye "Büyü yaptı" deyip iki çocuk annesini katletti

"Büyü yaptı" deyip iki çocuk annesini katletti

Kütahya’da hediyelik eşya dükkanı işleten 51 yaşındaki 2 çocuk annesi Nalan Temelkıran’ı bıçaklayıp öldüren 68 yaşındaki Salih Topsakal, cinayeti itiraf ederek, “Kızım ile oğlu sevgiliydi. Kadın, kızıma büyü yaptı, kızım kendinden geçti" dedi.

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"Büyü yaptı" deyip iki çocuk annesini katletti

Kütahya'da Pirler Mahallesi Germiyan Sokak’ta hediyelik eşya dükkanı işleten Nalan Temelkıran, dün iş yerine gelen Salih Topsakal tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan Topsakal, Gaybiefendi Mahallesi’ndeki evinden kaçmak üzereyken yakalandı.

"Büyü yaptı" deyip iki çocuk annesini katletti - Resim : 1

"KADIN, KIZIMA BÜYÜ YAPTI, KIZIM KENDİNDEN GEÇTİ"

Gözaltına alınan ve sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Topsakal’ın, cinayeti itiraf ederek, “Kızım ile oğlu sevgiliydi. Kadın, kızıma büyü yaptı, kızım kendinden geçti. Sinirlendim, gittim bıçakladım” dediği belirtildi.

"Büyü yaptı" deyip iki çocuk annesini katletti - Resim : 2

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde işlemleri tamamlanan Salih Topsakal, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında şüpheli Salih Topsakal’ın gözaltına alınan eşi ve kızı ile öldürülen Nalan Temelkıran’ın eski eşi T.Y. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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