Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul'da hissedilen depreme ilişkin değerlendirme

Marmara Denizi’nde Yalova açıklarında meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hafif şekilde hissedildi.

AFAD verilerine göre saat 22.08’de kaydedilen depremin derinliği 7,96 kilometre olarak ölçüldü.

ÜŞÜMEZSOY: İKİNCİL FAY KOLLARINDA MEYDANA GELDİ

Depremle ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, sarsıntının büyük Marmara Fayı veya kamuoyunda “Adalar Fayı” olarak anılan hat üzerinde meydana gelmediğini öne sürdü.

Üşümezsoy, depremin 1999 Gölcük Depremi sonrasında ikincil fay kollarında yaşanan stres değişimleriyle ilişkili, sınırlı bir hareketlilik olduğunu belirtti. Sarsıntının yaklaşık 1 kilometrekarelik küçük bir fay düzlemindeki kırılmadan kaynaklandığını ifade eden Üşümezsoy, bu tür tali kolların büyük deprem üretme potansiyelinin bulunmadığını savundu.

İSTANBUL’DA NEDEN HİSSEDİLDİ?

Depremin İstanbul’un özellikle Kartal ve Tuzla çevresinde, Anadolu Yakası kıyılarında hissedilmesini değerlendiren Üşümezsoy, bunun kuzeye, Tuzla yönüne uzanan ikincil ve verev fay kollarıyla ilişkili olabileceğini söyledi.

“ADALAR FAYI ÖLÜ BİR FAYDIR”

Adalar Fayı’nda büyük deprem beklentisine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Üşümezsoy, bu beklentinin bilimsel temelinin olmadığını ileri sürdü. Adalar çevresinde hareketlilik gösteren hatların ana fay değil, ana fayla kesişen küçük tali kollar olduğunu savundu.

Üşümezsoy, 1999 depreminde ana fay hattının kırılmasıyla stresin boşaldığını, tali kollarda ise küçük ölçekli stres boşalımlarının yaşanabileceğini ifade etti.