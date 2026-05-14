Polis dronla milyonlarca lira ceza yağdırdı
Mersin'de trafik denetimlerinde drone ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) desteğiyle yapılan uygulamalarda, çeşitli kural ihlalleri tespit edilen 1413 sürücüye toplam 4 milyon 701 bin 282 lira ceza uygulandı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.
DRONE VE KGYS DESTEKLİ DENETİM
Ekipler, kentin farklı noktalarında dron ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) desteğiyle motosiklet ve araç sürücülerini denetledi. Modern teknolojinin kullanıldığı uygulamalarda, trafik kurallarına uymayan sürücüler anında tespit edildi.
1413 SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI
Denetimlerde çeşitli kural ihlalleri yaptıkları belirlenen toplam 1413 sürücü hakkında işlem yapıldı. Kesilen cezaların toplam tutarının 4 milyon 701 bin 282 lira olduğu açıklandı.
DENETİMLER KARARLILIKLA SÜRECEK
Trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanmasının öncelikli hedef olduğu vurgulanan açıklamada, denetimlerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi. Yetkililer, sürücülerin trafik kurallarına eksiksiz uymaları gerektiğini hatırlattı.
(AA)