Polisin 'dur' ihtarına uymadı: Kaçan sürücüye yüz binlerce lira ceza

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosikletli ekipler, Hıdırağa Mahallesi'nde şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Çiçek Sokak üzerinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü, süratle kaçmaya başladı.

ARACINI TERK EDİP KOŞARAK KAÇTI

Kaçan sürücü bir süre sonra aracını terk ederek yayan olarak devam etti. Uzun süren kovalamacanın ardından ekipler, kaçan sürücünün kimliğini tespit etti.

Araç, bulunduğu yerden yediemin otoparkına kaldırıldı.

"DUR" İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜYE YÜZ BİNLERCE LİRA CEZA KESİLDİ

Sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden toplam 300 bin 654 lira idari para cezası uygulandı. (AA)