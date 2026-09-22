Polis babasının silahıyla intihar etmiş olabilir: Annem evde tek, özür dilerim affedin

Pazartesi akşamı 17.50 sıralarında İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Eskişehir Mahallesinde silah sesi duyuldu. Edinilen bilgiye göre, evin salonunda bulunan Hanife Bıyıkoğlu (59), sesleri duyunca oğlu Batuhan Bıyıkoğlu’nun odasına gitti. Anne, oğlunu sandalye üzerinde başından vurulmuş halde buldu. Hanife Bıyıkoğlu, o sırada dışarıda olan eşi İlhami Bıyıkoğlu'na haber verdi.

Aile "Oğlum kendini vurdu" ihbarıyla sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Batuhan Bıyıkoğlu'nun hala yaşadığı ancak bilincinin kapalı olduğu anlaşıldı. Hayati tehlikesi bulunan Bıyıkoğlu, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

ANNESİ VE BABASI POLİSE AYRI BİLGİLER VERDİ

Polis ekiplerinin görüştüğü Hanife Bıyıklıoğlu, oğlunun 2020 yılında eşinden boşandığını ve kendileriyle birlikte yaşadığını söyledi. Oğlunun özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını ancak 2 aydır işsiz olduğunu anlattı. Anne Bıyıklıoğlu, oğlunun bir borcunun ya da psikolojik sorunlarının var olmadığını iddia etti.

Baba İlhami Bıyıklıoğlu ise bambaşka bilgiler sundu. Oğlunun yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşandığını, bu süreçte psikolojik sorunlar yaşadığı şeklinde ifade verdi.

BABASI TABANCANIN KENDİSİNE AİT OLMADIĞINI SÖYLEDİ

İstanbul’da polis memuru olarak görev yaparken 2016 yılında emekli olduğu öğrenilen İlhami İlhami Bıyıklıoğlu, kendisine ait 3 ruhsatlı tabancasının bulunduğunu belirtti. İlhami Bıyıklıoğlu, olayda kullanılan seri numarası silinmiş tabancanın ise kendisine ait olmadığını söyledi. Odada bulunan tabanca, kovan ve telefon, incelenmek üzere olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi.

TEYZESİNE GÖNDERDİĞİ MESAJ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde Bıyıkoğlu’nun olay öncesinde WhatsApp üzerinden teyzesine, “Teyzem bize gelseniz iyi olur, babam dışarıda eve gelsin, annem evde tek benimle, anneme destek verin yalnız bırakmayın, hakkınızı helal edin.” mesajını gönderdiği belirlendi.

Odada bulunan ve telefon şifresinin de yazılı olduğu notta ise “Telefonda bir hatıra bıraktım size, izlersiniz. Özür dilerim, affedin.” ifadelerinin yer aldığı öğrenildi. Bıyıkoğlu’nun telefonunda yapılan kontrolde yaklaşık 4 dakikalık video kaydı bulundu. Soruşturma sürüyor. (DHA)