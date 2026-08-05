Polis Akademisi'ne 350 öğrenci alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı'nın "2026 Yılı 3. Dönem İç Güvenlik Fakültesi Adayları Giriş Sınavı Duyurusu" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, İç Güvenlik Fakültesi'ne toplam 350 öğrenci alımı gerçekleştirilecek.

KONTENJAN DAĞILIMI VE BAŞVURU KOŞULLARI

Alım, giriş sınavıyla yapılacak. Kontenjanın 285'i erkek, 30'u kadın adaylar için ayrılırken, 35 kontenjan ise şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları arasından başvuracak adaylara tahsis edildi.

BAŞVURU TARİHLERİ VE YAŞ ŞARTI

Adaylar, başvurularını 5-7 Ağustos tarihlerinde Polis Akademisi Başkanlığı'nın "pa.edu.tr" internet adresinden e-Devlet şifresiyle yapabilecek. Alıma ilişkin sınav takvimi aynı internet sitesinden ilan edilecek. Adayların, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 22 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

YKS BAŞARI ŞARTLARI

ÖSYM tarafından yapılan 2026-YKS Alan Yeterlilik Testi sonuçlarına göre, eşit ağırlık türünde ilk 90 bin, sayısalda ilk 100 bin, sözelde ise ilk 30 bin içerisinde yer alan adaylar başvuru yapabilecek. Şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları için ise bu sıralamalara karşılık gelen puanların yüzde 80'ini almış olma şartı aranıyor.

MEZUNİYET SONRASI ATAMA

Sınavı geçerek İç Güvenlik Fakültesi'ne yerleşen ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylar, komiser yardımcısı olarak atanacak. Alıma ilişkin detaylara "pa.edu.tr" internet adresinden ulaşılabileceği bildirildi.