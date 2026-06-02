PKK'lılara bir yıl süre 5 yıl yasak: Süreçte 9 maddelik çerçeve yasa

İmralı Süreci kapsamında uzun süredir gündemde olan çerçeve yasa için kritik aşamaya gelindi. Edinilen bilgilere göre, bayram öncesinde güvenlik bürokrasisi ile hem Öcalan hem de PKK arasında görüşmeler gerçekleştirildi.

9 MADDELİK ÇERÇEVE YASA

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesinde yer alan haber göre PKK, güvenlik bürokrasisine bir takvim ve yol haritası sundu. Güvenlik birimlerinin hazırlayacağı raporun ardından AKP içinde yapılacak değerlendirmeler sonucunda 8-9 maddelik çerçeve yasanın Meclis'e sunulması bekleniyor.

Düzenlemede silah bırakan örgütün tanımı, yasanın kapsamı ve kimlerin yararlanabileceğine ilişkin hükümler yer alacak. Ayrıca örgütün feshedilmesinin ardından PKK'lılar hakkında yürütülecek soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin hangi hukuki çerçevede ele alınacağı da netleştirilecek.

1 YIL ŞARTI

Taslak çalışmada suça karışanlarla karışmayanlar arasında ayrım yapılması öngörülüyor. Buna göre örgüt mensuplarına belirli bir süre tanınacak. AKP'nin bu sürenin 1 yıl olması yönünde görüş bildirdiği belirtiliyor.

Bu süre içinde silah bırakarak Türkiye'ye dönen örgüt üyelerinin yasadan yararlanabilmesinin önü açılacak. Örgüt yöneticilerine yönelik özel bir düzenleme hazırlanmasının ise şimdilik gündemde olmadığı ifade ediliyor.

200 YÖNETİCİ ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE

Güvenlik kaynakları, örgüt içerisinde bulunan yaklaşık 8 ila 10 bin kişi ile 200 civarındaki yönetici kadronun önemli bölümünün Türkiye yerine üçüncü ülkelere gitmeyi tercih edebileceğini değerlendiriyor.

5 YIL SİYASİ YASAK

DEM Parti'nin gündeme getirdiği, örgüt mensuplarının siyaset yapmasının önündeki engellerin kaldırılması talebine ise AKP cephesinin sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Parti kaynaklarına göre, yasadan yararlanacak kişiler için 5 yıl süreyle siyasi yasak uygulanması değerlendiriliyor.