PKK'lı taziyesi tartışmalarından sonra bugün: 10 gözaltı

Terör örgütü PKK, kendisini feshetmesinin ardından önceki yıllarda meydana gelen operasyon ve çatışmalarda ölen PKK'lıların kimlik bilgilierini paylaşmış ve yurdun farklı noktalarında taziye çadırları kurulmuştu. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Diyarbakır Şubesi tarafından yapılan açıklamaya göre bugün sabah saatlerinde 10 kişi, “Yaşamını yitiren PKK'lıların taziyelerine katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına alındı.

DERNEK AÇIKLAMA YAPTI

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu gözaltılar bu sabah yapıldı. Dernek gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi.

BİR SÜREDİR TARTIŞMA KONUSU

Sürecin ardından PKK'nın duyuruları ile kurulan taziye çadırları, bu çadırlarda asılan posterler ve yapılan konuşmalar bir süredir tartışma konusu. İktidar ve iktidara yakın isimler söz konusu çadırların süreci kriminalize ettiğini söylemiş, DEM Partili Eş Başkanların bu taziyelerde yaptıkları konuşmaların da kabul edilemez olduğunu ifade etmişti.

İktidar kulislerine göre söz konusu rahatsızlık Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan'a da iletilmiş ve Erdoğan'ın da bu durumdan rahatsız olduğu öne sürülmüştü.