AKP’li isimden PKK’lıların taziye çadırlarına tepki: İzin Verilmeyecekmiş, Umarım Doğrudur

AKP eski milletvekili Şamil Tayyar, “Çerçeve Yasa”nın kabul edilmesinin ardından terör örgütü PKK için kurulan ve kamuoyunda büyük tepki toplayan taziye çadırlarına tepki göstererek art arda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır ve İstanbul Sancaktepe’de ölen PKK’lılar için kurulan çadırlar ve törenlerde “şehit” ifadesinin kullanılması büyük tartışma konusu olmuştu.

AKP'li Tayyar, “Çok rahatsız edici. Elbette ağır siyasi sonuçları da olacaktır. Duydum ki devlet de rahatsızmış, taziye çadırları kurulmaması konusunda uyarmış. İzin verilmeyecekmiş. Umarım doğrudur.” ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptı.

VE ardından "PKK’nın hiçbir vakit “Kürt sorunu” olmamıştır ama Kürtlerin “PKK sorunu olmuştur" ifadelerini içeren bir paylaşım daha yaptı.

“İZİN VERİLMEYECEKMİŞ, UMARIM DOĞRUDUR.”

AKP'li Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Artık görüntüleri paylaşmıyorum, çok rahatsız edici.

Ölen teröristler için “şehit” denerek taziye çadırları kurulması, Terörsüz Türkiye Projesinin tabana yayılmasının önündeki en büyük engellerden biridir.

Tepkiler çığ gibi büyüyor.

Elbette ağır siyasi sonuçları da olacaktır.

Duydum ki devlet de rahatsızmış, taziye çadırları kurulmaması konusunda uyarmış.

İzin verilmeyecekmiş.

Umarım doğrudur.

Eğer sürecin enfekte edilmesi istenmiyorsa toplumun sinir uçlarıyla oynanmamalıdır.

Özellikle DEM zapturapt altına alınmalıdır."

TAYYAR’DAN BİR PAYLAŞIM DAHA: AMA KÜRTLERİN “PKK SORUNU OLMUŞTUR"

İlk paylaşımının ardından bir paylaşım daha yapan AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar, PKK ile Kürtler arasındaki ilişkiye yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

"Teröristler için sözde şehit çadırları kuranlar, “Kürdün yası” kurnazlığına sığınmasın.

Kürtler herkes gibi bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır.

Ülkeyi parçalamak, milletin birliğini bozmak için için kurşun sıkan herkes teröristtir.

Kökeni ve gerekçesi ne olursa olsun.

PKK’nın hiçbir vakit “Kürt sorunu” olmamıştır ama Kürtlerin “PKK sorunu” olmuştur."

DİYARBAKIR’DA 49 PKK’LI İÇİN TAZİYE ÇADIRI KURULMUŞTU

“Çerçeve Yasa”nın kabulü sonrası PKK çalışmalar yaparken, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’da 49 PKK’lı terörist için taziye çadırı kuruldu. Çadırlarda “şehitler ölmez” anlamına gelen Kürtçe pankartlar açıldı ve görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Söz konusu görüntüler kamuoyunda büyük tepki çekti.

Ölen teröristler için “şehit” ifadesinin kullanıldığı törenlerin bir benzeri İstanbul Sancaktepe’de gerçekleştirildi. Sancaktepe’deki tören görüntüleri de kamuoyunda tartışmalara neden oldu.