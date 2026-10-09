Pastırma sıcakları resmen başladı! 32 dereceyi gören il olacak

Halk arasında “pastırma sıcakları” olarak bilinen kısa süreli sıcak hava bugün etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji’ye göre sıcaklıklar kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 9 Ekim hava durumu raporuna göre, Türkiye’nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

DOĞUDA YAĞIŞ VAR

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rize ve Trabzon’un iç kesimlerinde sabah ve öğle saatlerinde yağış görülecek. Erzurum’da öğle ve akşam saatlerinde, Kars’ta ise öğleden itibaren aralıklı sağanak etkili olacak. Van’da da gün içinde yerel yağış bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda pus ve yer yer sis görülecek.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden, yurdun güney kesimlerinde ise yer yer kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel meteorolojik uyarı bulunmadığını bildirdi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA DURUMU

İstanbul’da hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık ortalama 23 derece olurken bazı ilçeler 25 dereceyi görecek.

Ankara’da parçalı ve az bulutlu hava beklenirken sıcaklık 23 derece ölçülecek. İzmir’de hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 27 derece olacak.

Adana’da sıcaklık 32 dereceye kadar çıkacak. Antalya’da 28, Bursa’da 25, Çanakkale’de 26, Eskişehir’de 24, Konya’da 23 derece bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE SON DURUM

Marmara’da hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Ege’de hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak. Kıyı kesimlerde sabah saatlerinde pus ve sis görülebilir.

Akdeniz’de parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Bölgenin en sıcak kentlerinden biri 32 dereceyle Adana olacak.

İç Anadolu’da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin kuzeydoğusunda yer yer çok bulutlu hava görülecek.

Karadeniz’de batı kesimlerde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz’de ise parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel sağanak görülecek.

Doğu Anadolu’da kuzey ve doğu kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Güneydoğu Anadolu’da ise Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel yağış bekleniyor.