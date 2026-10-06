Pastırma yazı öncesi İstanbul'da barajların doluluk oranı

Pastırma yazı öncesinde İstanbul’da yağışlara rağmen barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Kentin su kaynaklarında beklenen toparlanma gerçekleşmezken, doluluk oranı yüzde 38,93’e kadar düştü.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI (6 EKİM 2026)

- Ömerli Barajı: yüzde 56,23

- Darlık Barajı: yüzde 60,72

- Elmalı Barajı: yüzde 84,42

- Terkos Barajı: yüzde 31,61

- Alibey Barajı: yüzde 35,87

- Büyükçekmece Barajı: yüzde 26,21

- Sazlıdere Barajı: yüzde 20,52

- Istrancalar Barajı: yüzde 18,73

Kazandere Barajı: yüzde 10,37

Papuçdere Barajı: yüzde 2,57

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Bir kentin su güvencesini ölçmenin en doğrudan yolu baraj doluluk oranlarını takip etmektir. Bu veriler su idarelerine yaz planlaması, kesinti takvimi ve kaynak yönetimi konusunda yol gösterir.

İstanbul gibi nüfusu 16 milyonu aşan ve yıllık tüketimi baraj kapasitesini geçen şehirlerde doluluk oranlarındaki her puanlık değişim yüz binlerce metreküp suya karşılık gelir.