Pası Tugay atmış parantezi Kurum açmış! AKP'nin İzmir operasyonunun detayları netleşiyor

1.3 milyona yakın yurttaşın oyuyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan, 2,5 yılın ardından partisinden ayrılarak 7 Ekim 2026’da AKP rozeti takan Cemil Tugay, tartışmalı transferinin perde arkasını anlattı. İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Asır gazetesine konuşan Tugay iktidarın İzmir'e yönelik engellemelerini parti değiştirmesine kılıf yaptı.

İzmir seçmeninin sandıkta iktidara geçit vermediği iradeyi AKP sıralarına taşıyan Tugay'ın itirafları; Ankara ile yürütülen pazarlığı ve Bakan Murat Kurum'un transferdeki kilit rolünü de açığa çıkardı.

TRANSFERİN FİTİLİNİ KURUM ATEŞLEDİ: PARANTEZİ O AÇTI

Kentsel dönüşüm projesini gerekçe göstererek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gittiği günü 'kırılma anı' olarak niteleyen Tugay, iktidar saflarına geçiş teklifinin bizzat Bakan Murat Kurum'dan geldiğini açıkladı.

Bakan Kurum'un geçmiş dönemde iktidar olarak İzmir'de dışlandıklarını öne sürdüğünü ve açıkça parti değiştirmesini istediğini aktaran Tugay, transferin başlangıç anını şu sözlerle itiraf etti:

"Geçmiş dönemde İzmir'e ulaşmaya çalıştıklarını ama dışlandıklarını söyledi. 'Biz ne zaman bir şey yapmak istesek hep bunu engelleyecek adımlar attılar. Biz de bundan mutsuzuz' dedi. Ve tecrübeli bir siyasetçi olduğu için 'Keşke sen AK Parti'ye gelsen de daha uyumlu çalışsak' dedi. 'Bağımsız olarak da bunu yapamaz mıyız?' dedim. O da 'Siyasetin doğası gereği AK Parti'yle olursan daha da başarılı işler yaparsın' dedi ve kafamda böyle bir parantez açtı. O andan sonra düşünmeye başladım."

Kurum'un 'açtığı bu kapının' ardından Erdoğan ile Saray'da bir saatlik kritik bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Tugay, AKP'ye geçiş kararının bu temaslarla bağlandığını kaydetti.

İKTİDARA SIĞINMAYA GEÇMİŞ DÖNEMİ KILIF YAPTI

1.3 milyon seçmenin iradesini iktidara teslim eden Tugay, attığı adımı meşrulaştırmak için geçmiş CHP yönetimini hedef almaktan geri durmadı. Göreve geldiğinde İZBETON'un borç batağında olduğunu, kentsel dönüşümün tıkandığını ve altyapı sorunlarının biriktiğini öne süren Tugay, merkezi iktidarın desteği olmadan bu kenti yönetemeyeceğini savundu.

Daha önceki yönetimlerin kente sokmadığı TOKİ ortaklığına yeşil ışık yakan ve iktidarla uzlaşmayı "çaresizlik" olarak pazarlayan Tugay, "Ya iki buçuk sene mevcut şartlarda elimden geleni yapacaktım ama sözleri yerine getiremeyecektik... Ya da AK Parti hükümetiyle çalışayım dedim. Ateşten gömlek giydim" ifadeleriyle transferine gerekçe üretti.

Tugay, rozet takma töreninde Erdoğan'ın kürsüde yanında durmasından 'gurur duyduğunu' söylerken, kamuoyunda infial yaratan "AKP kimsesizlerin kimsesidir" çıkışını da Erdoğan'ın sözlerinden esinlenerek bizzat kaleme aldığını doğruladı.

ARŞİV GERÇEKLERİ: "MİLYONDA BİR BİLE OLASILIK YOK" DEMİŞTİ

İktidara geçişinin ardından yeni partisinin mensuplarıyla bir araya geldiğinde transfer kararını bu kez "Ailemin ısrarıyla aldım" diyerek savunan Tugay'ın arşivdeki açıklamaları ise yaşanan siyasi savrulmayı tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

Tugay, daha önce gündeme gelen transfer iddialarını yalanlarken ailesini gerekçe göstererek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bunları bir günde yok sayıp AKP’ye geçsem öncelikle yakın çevremdekiler yüzüme bakmaz. Annem ‘Seni evlatlıktan reddederim’ dedi. Eşim ‘Seni boşarım’ dedi. Sadece tek bir kişiye sorarak icraat yapan bir partide bunlar nasıl olabilir? Dünya görüşümüzle uyuşmaz."

Bir yıl önceki bir başka beyanında ise parti değiştirmeyi ahlaki açıdan sert sözlerle eleştiren Tugay, kamuoyuna açıkça şu taahhütte bulunmuştu:

"Milyonda bir bile bir olasılık yok. CHP’den belediye başkanı olmuş birisinin ‘Partimi değiştiriyorum’ deme hakkı olduğunu düşünmüyorum. Bunu çok ayıp buluyorum, etik dışı buluyorum. Ben böyle bir insan değilim, asla böyle bir şey yapmam."

1.3 MİLYON SEÇMENİN İRADESİ AKP SIRALARINA TAŞINDI

2024 yerel seçimlerinde iktidar blokuna açıkça tavır alarak oy kullanan 1 milyon 292 bin 118 İzmirlinin tercihiyle koltuğa oturan Cemil Tugay’ın sandık iradesini AKP’ye teslim etmesi, kentte ve muhalefet cephesinde büyük tepkiye neden oldu.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, halkın iradesinin iktidara pazarlanmasına sert tepki göstererek, "Hain, İzmir'e ihanet etti" sözleriyle kapıları tamamen kapattı. Siyasi kariyerini Erdoğan’ın saflarında sürdürmeyi seçen Tugay'ın, rozet töreninin hemen ardından ilk iş olarak izne çıkması da sürecin dikkat çeken bir başka boyutu oldu.