Park halindeki araç yanarak kül oldu
Batman'da park halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev alan hafif ticari araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası araç tamamen kullanılamaz hale geldi.
Olay, Batman Çayı kenarında meydana geldi. Sahil şeridinde park halinde bulunan 06 CNB 760 plakalı hafif ticari araçta, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı.
İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ, ARAÇ DEMİR YIĞININA DÖNDÜ
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Batman Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın yerine ulaşan ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, yangın sonrası hafif ticari araç tamamen kül oldu. (AA)
