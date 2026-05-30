Park halindeki araç yanarak kül oldu

Olay, Batman Çayı kenarında meydana geldi. Sahil şeridinde park halinde bulunan 06 CNB 760 plakalı hafif ticari araçta, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ, ARAÇ DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Batman Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın yerine ulaşan ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, yangın sonrası hafif ticari araç tamamen kül oldu. (AA)