Park halindeki otomobil alev alev yandı: Araç kullanılmaz halde!
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sokak ortasında duran bir araçta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, araç tamamen demir yığınına döndü.
Olay, akşam saatlerinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.
Araçtan yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirerek bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edilmesini sağladı.
ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye, otomobili tamamen saran alevlere hızla müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, çıkan yangın nedeniyle otomobil tamamen kullanılmaz hale geldi.
Ekipler, yangının kesin çıkış nedenini tespit edebilmek amacıyla bölgede inceleme başlattı. (DHA)
