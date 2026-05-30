İzmir'de tanesi 50 liradan zeytin satan işletmeye ceza

İzmir'in Selçuk ilçesinde zeytinin tanesini 50 lira, kilosunu ise 1000 liradan satışa sunan işletmeye Ticaret Bakanlığı tarafından idari para cezası uygulandı.

Medyada yer alan fahiş fiyatlı zeytin satışı haberleri üzerine harekete geçen bakanlık, konuyla ilgili inceleme başlattı. Söz konusu satıcının İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Mahallesi’nde faaliyet gösterdiği belirlendi.

İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından ilgili işletmede gerçekleştirilen denetimlerde, satışa sunulan 4 farklı üründe 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırılıklar tespit edildi. Belirlenen bu aykırılıklar nedeniyle satıcı hakkında idari para cezası kesildi.

Uygulanan idari para cezasının yanı sıra, satıcının dosyası haksız fiyat artışı mevzuatı kapsamında detaylıca değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildi.

"DENETİMLER KARARLILIKLA SÜRECEK"

Ticaret Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden operasyonla ilgili yapılan açıklamada, piyasadaki denetimlerin hız kesmeden devam edeceği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerimizin haklarını korumak, piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini sağlamak amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." (DHA)