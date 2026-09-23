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Halk TV Türkiye Palamut 50 liraya düşünce tezgahlarda adım atacak yer kalmadı: Kasanın biri geliyor diğeri gidiyor

Palamut 50 liraya düşünce tezgahlarda adım atacak yer kalmadı: Kasanın biri geliyor diğeri gidiyor

Palamuttaki bolluk fiyatlara yansıyınca tanesi 50 liraya kadar geriledi, uygun fiyatlı balığa ilgi gösteren vatandaşlar tezgahlara akın etti.

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Palamut 50 liraya düşünce tezgahlarda adım atacak yer kalmadı: Kasanın biri geliyor diğeri gidiyor

Palamudun tanesinin 50 liraya kadar gerilemesiyle balıkçı tezgahlarında yoğunluk yaşanırken, denizden çıkarılan kasalar dolusu palamut satışa yetiştirilemiyor. Denizden kasalarla çıkarılan palamutlar, kentteki balıkçı tezgahlarında satışa sunuldu.

Bolluk sayesinde palamudun fiyatı tanesi 50 liraya kadar düştü. Fiyatların düşmesi tüketicilerin balığa ilgisini artırdı.

Taze balık almak isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren balıkçıların yolunu tuttu. Bu nedenle tezgahlarda yoğunluk oluştu.

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"SEZONA BEREKETLİ BAŞLADIK"

Balıkçı Talip Saraç, palamut sezonunun hareketli başladığını söyledi.

Sezonun ilk günlerinde önemli miktarda palamut avladıklarını belirten Saraç, teknelerle yaklaşık 3 bin kasa palamut yakalandığını kaydetti.

Saraç, Karadeniz'deki bolluğun tezgahlara da yansıdığını, avın bereketli geçmesinin hem balıkçıları hem de vatandaşları memnun ettiğini dile getirerek, "Ekim ayının 15'inden sonra hamsi ve çinekop avında da bolluk bekliyoruz. Sezonun diğer balık türleri açısından da bereketli geçmesini umut ediyoruz." dedi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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