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Halk TV Türkiye Ağlarını denize bırakıyorlar dolu çekiyorlar: Tanesi 100 liradan gidiyor

Ağlarını denize bırakıyorlar dolu çekiyorlar: Tanesi 100 liradan gidiyor

Marmara Denizi'nde avlanmayı sürdüren Tekirdağlı balıkçılar, palamut avındaki bereketle sezonu yoğun geçiriyor.

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Ağlarını denize bırakıyorlar dolu çekiyorlar: Tanesi 100 liradan gidiyor

Denize açılan balıkçılar, teknelerinde hazırlıklarını tamamladıktan sonra ağlarını denize bırakıyor. Ağlara bol miktarda palamut takılması, balıkçıların yüzünü güldürüyor. İriliğine göre palamudun tanesi 100-150 lira arasında satılıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, bu yıl palamut avının bereketli geçtiğini söyledi.

Ağlarını denize bırakıyorlar dolu çekiyorlar: Tanesi 100 liradan gidiyor - Resim : 1

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"BU SENE PALAMUT SENESİ"

Palamut avcılığının 1 Eylül'den beri devam ettiğini belirten Pehlivanoğlu, "Bu sene palamut senesi. Kasım ayına kadar palamutun devam etmesini bekliyoruz. Palamut hem balıkçının hem de vatandaşın yüzünü güldürüyor." dedi.

Balıkçı Hasan Oğuz da balıkçıların limana boş dönmediğini bu sene balıkçılar için sezonun güzel geçtiğini dile getirdi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Deniz Balık
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