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Halk TV Türkiye Fiyatı 40 liraya kadar düştü: 4 bin tane birden tuttular! Kapanın elinde kalıyor

Fiyatı 40 liraya kadar düştü: 4 bin tane birden tuttular! Kapanın elinde kalıyor

Sinop'un Türkeli ilçesinde küçük tekneleriyle denize açılan kıyı balıkçıları, 4 bin palamut avlayarak limana döndü.

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Fiyatı 40 liraya kadar düştü: 4 bin tane birden tuttular! Kapanın elinde kalıyor

Palamut avcılığı için gece saatlerinde Karadeniz'e açılarak ağlarını denize bırakan balıkçıların yüzü, bol miktarda avladıkları palamutla güldü.

Fiyatı 40 liraya kadar düştü: 4 bin tane birden tuttular! Kapanın elinde kalıyor - Resim : 1

Palamut dolu tekneleriyle Güzelkent Balıkçı Barınağı'na dönen balıkçılar, avcılığın ilerleyen günlerde de verimli geçmesini umut ediyor.

Fiyatı 40 liraya kadar düştü: 4 bin tane birden tuttular! Kapanın elinde kalıyor - Resim : 2

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"FİYATI GÜNÜNE GÖRE 45, 50 VE 60 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR"

Güzelkent Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mürsel Sarısoy, palamut avcılığının yüzlerini güldürmeye devam ettiğini söyledi.

Fiyatı 40 liraya kadar düştü: 4 bin tane birden tuttular! Kapanın elinde kalıyor - Resim : 4

Balıkçıların emeklerinin karşılığını almasının kendilerini memnun ettiğini belirten Sarısoy, "Bu gece balıkçılık iyi geçti. Herkes bir şeyler aldı, emeğinin karşılığını buldu. Sezon iyi başladı. Palamudun fiyatı gününe göre 45, 50 ve 60 lira arasında değişiyor. Çevre illere ve ilçelere satışını yapıyoruz. Kasım ve aralık aylarının daha iyi geçeceğini düşünüyoruz." dedi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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