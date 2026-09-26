Özür beklenirken Atatürk'ü yasaklamak için bin takla attılar! Oyun firmasından bir skandal daha

Hearts of Iron IV oyununun resmi sunucusunda Ulu Öneder Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı nedeniyle Türk oyuncuyu engelleyen ve tarihi gerçekleri çarpıtan oyun şirketi Paradox Interactive, kamuoyunun beklediği özrü dilemek yerine bin takla attı.

İsveçli oyun devi, küresel boykot ve tepkilerin ardından özür dilemek yerine Discord sunucu kurallarını değiştirerek 1 Ocak 1800 sonrasında doğan tüm siyasi ve askeri liderlerin gerçek fotoğraflarını yasakladı.

Geliştirici ekip tepkileri yatıştırmak yerine kural kılıfına sığınırken, HOI4 Oyun Direktörü Batya tarafından yapılan açıklamada Atatürk konusunda yanlış izlenim yaratıldığı söylendi. Şirket, Türk oyunculardan resmi bir özür dilemek yerine 7 günlük süre tanıyarak profillerdeki gerçek fotoğrafların kaldırılmasını zorunlu kıldı.

ÖZÜR YOK KURAL DEĞİŞİKLİĞİ VAR

Resmi Discord sunucusunda patlak veren skandalın ardından açıklama yayımlayan oyun direktörü Batya, moderasyon krizini kötü yönettiklerini itiraf etti. Moderatörlerin sergilediği tutumun şirketin Atatürk aleyhine bir tavır aldığı izlenimi doğurduğunu belirten yetkili, topluluk nezdinde derin bir hayal kırıklığı yarattıklarını kaydetti.

X'te Oldbutgamer hesabının paylaştığı çevrilmiş metinlerde Süreçteki idari zafiyeti kabul eden HOI4 Oyun Direktörü Batya, Atatürk konusunda taraflı bir tutum sergilemediklerini öne sürerek şu sözleri sarf etti: "Bu durumu ele alış biçimimiz çok fazla hayal kırıklığı yarattı ve Paradox'un Atatürk hakkında bir tavır aldığı izlenimini bıraktı. Paradox hiçbir zaman tarihi yeniden değerlendirmeyi veya siyasi figürler hakkında tavır almayı amaçlamaz, bu sorumluluğu açıkça kötü idare ettik."

Kuralın tartışma yaratmaması gereken sıradan bir sunucu yönergesi olduğunu savunan Batya, krizin önüne geçemediklerini dile getirdi. Durumu toparlayamadıklarını aktaran direktör, "Bu olayın merkezindeki kural, hangi tarihi figürlere izin verildiği konusunda tartışma veya yorum yapılması için ya da basit bir sunucu yönergesi olması gereken bir durum hakkında sorulara yol açması için tasarlanmamıştı. Bunun önüne geçilmeliydi ve biz bunu başaramadık" ifadelerini kullandı.

1800 SONRASI TÜM LİDERLER YASAKLANDI

Sunucu kurallarında yer alan dördüncü maddeyi güncellediklerini duyuran şirket yönetimi, belirsizlikleri giderme bahanesiyle 1 Ocak 1800 tarihinden sonra doğan tüm askeri ve siyasi liderlerin gerçek fotoğraflarını sistemden tamamen kaldırdı. Kullanıcılara yalnızca oyunun kendi resmi portre çizimlerini kullanma izni verilirken, önde gelen Nazi Almanyası liderleri bu istisnanın dışında tutuldu.

Profillerinde liderlerin gerçek fotoğraflarını taşıyan kullanıcılara bu görselleri değiştirmeleri için 7 günlük mühlet tanındığı duyuruldu. Belirlenen sürenin sona ermesiyle birlikte yeni kuralların tavizsiz uygulanacağı bildirilirken, oyuncuların sadece oyun içi çizimlere veya tamamen farklı görsellere geçebileceği aktarıldı.

TEPKİLİ HESAPLARIN YASAĞI SÜRECEK

İsveçli şirket, Atatürk'e yönelik asılsız iddialara itiraz eden oyuncu topluluğunu dinlemek yerine yaptırımları kalıcı hale getirdi. Moderatörlere ve geliştiricilere hakaret ettiği öne sürülen hesapların kalıcı olarak yasaklı kalmaya devam edeceği açıklandı.

Binlerce Türk oyuncunun Steam platformunda başlattığı olumsuz yorum yağmuru ve sosyal medyada hızla yayılan boykot çağrıları etkisini sürdürürken, şirketin getirdiği yeni yasak kararı öfkeyi daha da tırmandırdı. Oyunseverler, asılsız ithamlarda bulunan moderatörlerin görevden alınmasını ve şirketin Türk milletinden resmi bir özür dilemesini talep ediyor.