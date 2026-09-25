Galatasaray'da günlerdir tartışma konusu olan Okan Buruk konusunda Dursun Özbek son noktayı koydu ve ayrılık defterini resmen kapattı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sarı - Kırmızılı kulübün kadın voleybol takımının sponsorluk imza töreninde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, teknik direktör Okan Buruk'a tam destek verirken, sezon sonunda şampiyon olacaklarına inandığını ve deneyimli çalıştırıcıyla yeni sözleşme görüşmeleri yapacaklarını söyledi.

"27. ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYORUZ"

Okan Buruk'un başarılı bir teknik direktör olduğunu vurgulayan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı camiaya birlik çağrısında bulundu.

Özbek, "Okan hoca çok başarılı. Galatasaray çok başarılı. Bu başarının bazıları tarafından nasıl değerlendirildiğini size bırakıyorum. Okan hocayla 27. şampiyonluğa koşuyoruz. Hiç kimse bizi bu çıktığımız yoldan çeviremez. Ben Galatasaray'a hizmet için buradayım. Okan da aynı anlayışla burada. Aşağı yukarı her gün konuşuyoruz, sorunlarımız varsa beraber çözüyoruz zaten" dedi ve Okan Buruk defterini kapattı.

"İSTİKRARI BOZMAK NİYETİNDE DEĞİLİM"

Okan Buruk'un geleceğiyle ilgili tartışmalara da son noktayı koyan Özbek, deneyimli teknik adamla yeni sezon için masaya oturacaklarını açıkladı.

Galatasaray Başkanı, "Okan hocayla elbette önümüzdeki sezon için görüşeceğiz. İstikrarı bozmak niyetinde değilim. En başarılı olduğumuz noktalardan birisi de hem camia olarak hem sportif olarak istikrarı yakalamış durumdayız" ifadelerini kullandı.

"YÖNETİMLE HOCA ARASINDA SORUN YOK"

Yönetim ile teknik heyet arasında problem olduğu yönündeki iddiaları da yalanlayan Özbek, camianın bu tür söylemlere itibar etmemesi gerektiğini söyledi.

Özbek, "Galatasaray yönetimi tek yumruk. Hedefimiz futbolda ve diğer branşlarda en başarılı sezonu geçirmek. Yönetimimizle Okan hoca arasında öyle bir şey yok. Nokta" diye konuştu.

SINGO İÇİN SEVİNDİREN HABER

Sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Wilfried Singo hakkında da bilgi veren Dursun Özbek, oyuncunun durumunun ciddi olmadığını açıkladı.

Özbek, "Singo'nun sakatlığı ciddi değil. Antrenman esnasında kaynaklanan bir şey. En kısa süre içinde aramızda olacak" dedi.

İLKAY GÜNDOĞAN YORUMU

Deneyimli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan hakkında yöneltilen soruyu da yanıtlayan Özbek, kararın teknik heyete ait olduğunu belirtti.

Galatasaray Başkanı, "İlkay önemli bir oyuncumuz. Takımın bir antrenörü var, teknik kadro var. Takımdaki yerinin tespitini ben yapamam. O, Okan hocanın işi. Saygı duymamız lazım" ifadelerini kullandı.

TRANSFER VE BÜTÇE VURGUSU

Yaz transfer dönemindeki planlamaya da değinen Özbek, kulübün mali disiplininden taviz vermeden hareket ettiğini söyledi.

"Galatasaray'ın sporcularıyla ilgili herhangi bir ödeme sorunu yoktur" diyen Özbek, bazı transferlerin sezon sonuna doğru gerçekleşmesinin sebebini ekonomik şartlar olarak açıkladı.

HEDEF SPONSORLUK GELİRLERİNİ ARTIRMAK

Sarı - Kırmızılı kulübün ekonomik hedeflerinden de bahseden Özbek, sponsorluk gelirlerinde büyük artış beklediklerini ifade etti.

Özbek, "Bu sezonki hedefimiz 110-120 milyon euro seviyelerine çıkmak. Birkaç anlaşmamız daha var. Geçen sezonun üzerine çıkacağımız kesin" açıklamasını yaptı.

BARCELONA MAÇI ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona karşılaşmasına da değinen Dursun Özbek, "Galatasaray Avrupa'da üst düzey rakiplere karşı önemli başarılar elde etmiş bir kulüp. Barcelona karşısında da başarılı bir performans ortaya koyacağımıza inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.