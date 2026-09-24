Dünyaca ünlü oyun şirketinden skandal karar! Atatürk'e yasak getirdiler

Dünyaca ünlü oyun şirketinden skandal bir adım geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi yasaklandı! Karar Türk oyuncuları ayağa kaldırırken şirketten henüz bir açıklama gelmedi.

İsveç merkezli oyun şirketi Paradox Interactive, popüler strateji oyunu Hearts of Iron IV sunucusunda yaşanan moderasyon kararıyla gündeme oturdu. Resmi Discord kanalına profilinde Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafıyla katılan bir Türk oyuncunun yasaklanması topluluk içinde geniş tepki buldu.

Yönetimin itiraz sürecinde fotoğrafın kaldırılmasını şart koşması ve sunucu yetkililerinin iddiaları gerilimi tırmandırdı. Karara itiraz eden çok sayıda kullanıcıya uygulanan susturma ve engellemeler, sosyal medyada geniş çaplı bir protesto hareketine dönüştü.

MODERATÖRLERDEN ASILSIZ İTHAMLAR

Aktarılan yazışmalara göre, sunucu yöneticileri engellemeye gerekçe olarak Atatürk'ün tartışmalı bir figür olduğunu savundu. Moderatörler, Atatürk için skandal ifadeler kullanıp 1915 olaylarından sorumlu tuttu.

Topluluk temsilcileri Primus ve Atmaca182, oyuncuya yasağın kalkması için Atatürk görselini değiştirme şartı koşulduğunu açıkladı. Yöneticiler gerçek fotoğrafların dönem kurallarına uymadığını ileri sürerken yalnızca oyunun kendi portre çizimlerinin kullanılabileceğini öne sürdü.

CANLI YAYINDA ENGELLEME TEPKİSİ

Olayı yayınında takipçilerine aktaran içerik üreticisi Sefa & CarrieRTV, Türk kullanıcıların kanalda doğrudan hedef alındığını vurguladı. Kanalda yaşanan süreci izleyicileriyle paylaşan yayıncı durumu şu sözlerle anlattı.

"Sunucuya giren ve Türk olduğu anlaşılan herkes ya doğrudan ban yemeye ya da zaman aşımı cezası almaya başladı. Biz bu sansürü yayın anında birebir canlı olarak deneyimledik."

PROF. DR. EMRAH SAFA GÜRKAN'DAN BOYKOT KARARI

Gelişmelerin ardından ünlü tarihçi ve yayıncı Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, oyunda 6 bin saati aşkın süresi bulunduğunu belirterek stüdyoya tepki gösterdi. Tarihi çarpıtmalara karşı durulması gerektiğini vurgulayan Emrah Safa Gürkan boykot kararını şu sözlerle duyurdu.

"Birinden 5000 diğerinde 1000 saatim var. EU3, CK2, CK3, Victoria vs. saymıyorum. Öyle başkasının sınavını girmiyorum yani, ama bu hostile tavırlarını düzeltip özür dilemezlerse oynamam."

Burada açık bir düşmanlık ve tarihi çarptırma var. Atatürk'ün tarihsel olarak herhangi bir tartışmalı yanı yok, ama bunu zaten onlar da biliyor muhtemelen. Boykot. https://t.co/YyHPu7DoY9 — Emrah Safa Gürkan (@jeandpardaillan) September 23, 2026

Geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Ahmet Sonuç ile Ferit Karakaya da karara tepkisiz kalmadı. Sonuç konuyu şirket bünyesindeki bir üst düzey yöneticiye ilettiğini aktarırken, Karakaya ise tüm oyun camiasını bu haksızlığa karşı tavır almaya davet etti.

STEAM SAYFASINDA OLUMSUZ YORUM DALGASI

Tepkiler kısa sürede oyunun satış platformu Steam sayfasına taşındı. Bir gün içinde 7 binden fazla olumsuz kullanıcı yorumu alan yapımın genel değerlendirme puanı hızla geriledi.

Sosyal medya platformu X üzerinde şirkete yönelik boykot etiketleri açılırken, Paradox Interactive yönetiminden henüz kapsamlı bir açıklama gelmedi. Türk oyunseverler konuya ilişkin resmi bir açıklama ve haksız yasakların kaldırılmasını bekliyor.