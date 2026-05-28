Özgür Özel'in İzmir mitinginde TOMA'ya çıkan öğretmen görevden uzaklaştırıldı: Valilik açıkladı

İstanbul Valiliği, CHP’nin İzmir programı öncesinde Cumhuriyet Meydanı’nda TOMA üzerine çıkan okul müdür yardımcısının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, idari soruşturma başlatıldı.

İstanbul Valiliği, İzmir'de düzenlenen bir gösteri sırasında emniyete ait TOMA'ya çıkan okul müdür yardımcısı D.Y. hakkında açıklama yaptı. Valilik, D.Y.'nin görevden uzaklaştırıldığını ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"26.05.2026 Salı günü İzmir'de düzenlenen bir izinsiz gösteri sırasında emniyete ait TOMA'ya çıkarak zarar vermeye çalışan D.Y. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Şahsın, Fatih ilçesinde bulunan bir okulumuzda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı tespit edilmiştir. Şahıs, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 140. maddesi gereğince görevden uzaklaştırılırken konu ile ilgili idari yönden soruşturma süreci başlatılmıştır."